Sevilen çizgi roman serisi Scott Pilgrim'in Netflix'te yayınlanacak animesinden ilk fragman paylaşıldı. 2010 yılında çıkan ikonik filmin orijinal kadrosunu tekrar buluşturacak yapımın çıkış tarihi de açıklandı.

Bryan Lee O’Malley tarafından yaratılan popüler çizgi roman serisi Scott Pilgrim, 2010 yılında yayınlanan Edgar Wright imzalı Scott Pilgrim vs. the World filmiyle beyaz perdeye taşınmıştı. Geçtiğimiz yıl ise dünya çapında birçok hayranı bulunan serinin bir anime versiyonunun geleceği duyurulmuştu.

Bugün ise Netflix’te yayınlanacak diziden ilk tanıtım fragmanı geldi. Netflix, fragmanın yanı sıra yapımın çıkış tarihini de açıkladı.

17 Kasım’da yayınlanacak Scott Pilgrim Takes Off’un ilk fragmanı

8 bölümden oluşacak Scott Pilgrim animesi, 17 Kasım 2023 tarihinde Netflix aboneleriyle buluşacak. Dizinin detayları hakkında pek bilgi bulunmasa da fragman, nelerle karşılaşacağımız konusunda fikirler veriyor. Muazzam görsellerle dolu video, Scott Pilgrim evreninin anime dokunuşlarıyla bu kez daha farklı şekilde karşımıza çıkacağını gösteriyor.

Diziyle ilgili sevindiren bir haber ise film adaptasyonundan kadronun tekrar rollerine geri dönmesi. Filmde Scott Pilgrim olarak gördüğümüz Michael Cera, dizide de karakteri seslendirecek. Ayrıca Mary Elizabeth Winstead, Anna Kendrick, Chris Evans, Aubrey Plaza, Brie Larson, Kiearan Culkin, Jason Schwartzman’i de tekrar göreceğiz.

Scott Pilgrim’e aşina olmayanlar için kısaca konusundan bahsedelim. İlk olarak 2004 yılında çıkan çizgi roman serisi, Sex Bob-omb isimli bir müzik grubunda bas çalan Scott Pilgrim isimli karakteri merkezine alıyor. Bu karakter, patenle dolaşan bir kurye olan Ramona Flowers’a aşık oluyor. Ancak onun sevgisini kazanmak için yedi kötü erkek arkadaşını alt etmesi gerekiyor.