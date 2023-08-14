Uzun süredir beklenen hayran yapımı Örümcek Adam filmi Spider-Man: Lotus, YouTube'da ücretsiz olarak yayınlandı.

Marvel Sinematik Evreni son yıllarda görsel efektlerinde eski kalitesini ne yazık ki kaybetti. Sinema salonunu disko topuna dönüştüren efektlerin yanı sıra sevdiğimiz filmler de artık hep aynı akış ile vizyona girerken “iş başa düştü” denilen hayran yapımı projeler de ortaya çıkmaya başladı.

Uzun süredir beklenen, filmin başrol oyuncusu ve yönetmeninin ırkçı söylemleri nedeniyle iptal edilen ancak yeniden hayata getirilen Spider-Man: Lotus filmi 12 Ağustos’ta yayınlandı. İki saat uzunluğundaki film, özellikle görsel efektleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Spider-Man: Lotus, YouTube’da tamamen ücretsiz izlenebilir!

Gavin J. Konop’un yönetmen koltuğunda oturduğu Spider-Man: Lotus, Mary Jane Watson, Harry Osborn, Gwen Stacy ve Flash Thompson gibi sevilen çizgi roman karakterlerine ev sahipliği yapıyor. Örümcek Adam ise oyuncu Warden Wayne tarafından canlandırılıyor.

Film görsel efektleriyle Marvel’a taş çıkarsa da hikâyesiyle pek de sevilmedi:

Spider-Man: Lotus, görsel efektleriyle pek çok izleyeni gerçek anlamda şaşırtmayı başardı. Ancak IMDb üzerinden filme yapılan 700’ü aşkın inceleme sonucunda filmin ortalama puanı, 10 üzerinden 4 olarak belirlendi. İncelemelerin %29’u 1 puan, %23,1’i ise 10 puan şeklinde puanlandırıldı.

Disney, Sony ve Marvel’dan bağımsız olan film, herhangi bir gelir kazanmayı amaçlamıyor. Filmin hikâyesi ise şu şekilde:

“Eski kız arkadaşının trajik ölümünün ardından Peter Parker , ikinci kişiliğinin lanetinin sonsuza dek gömülmesi gerekip gerekmediğini sorgulayarak geçmişindeki suçluluk duygusu içinde kalır. Ölümcül hastalığa sahip bir çocuğun Örümcek Adam'la tanışmak istediği haberini alan Peter, onu son günlerinde teselli etme kararını düşünür.”