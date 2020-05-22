Sabrent, Dünyanın İlk 8 TB’lık M.2 SSD’sini Tanıttı

ABD merkezli teknoloji üreticisi Sabrent, 'Rocket Q' ailesine ait olan yeni canavar M.2 SSD'sini tanıttı. 8 TB kullanılabilir alan sunan sürücü, bu anlamda dünyanın ilk 8 TB'lık M.2 SSD'si olma unvanını da sahip.

Her geçen gün gelişen depolama birimi teknolojileri sektöründe firmalar arasındaki rekabet de giderek kızışıyor. Öyle ki geçtiğimiz günlerde sektörün önde gelen isimlerinden olan OWC, 4 TB Aura P21 M.2 NVMe SSD’sini tanıtarak teknoloji tutkunlarını heyecanlandırmıştı. OWC’nin bu canavar sürücüsünün ardından şimdiyse ABD merkezli tüketici elektroniği üreticisi Sabrent, sektördeki işleri iyice kızıştıracak yeni bir SSD tanıttı.

Sunduğu özelliklerle rakiplerine adeta göz dağı veren 8 TB’lık Sabrent imzalı M.2 NVMe SSD, OWC’nin geçtiğimiz günlerde tanıttığı 4 TB Aura sürücüyü tam olarak ikiye katlıyor. Şirketin ‘Sabrent Rocket Q’ ailesine ait olan bu sürücü, aynı zamanda dünyanın ilk 8 TB’lık SSD'si olma unvanını da taşıyor. Dilerseniz sözü daha fazla uzatmadan gelin 'depolama birimlerinin yeni kralı' diyebileceğimiz bu sürücünün özelliklerine daha yakından göz atalım.

8 TB Sabrent Rocket Q M.2 NVMe SSD özellikleri:

Sürekli kapasite sorunu yaşayanlar için aranan kan olan Sabrent Rocket Q M.2 sürücü, SSD pazarında hızla büyüyen 3D QLC NAND bellek teknolojisini temel alıyor. PCIe 3.0 x 4 arabirimini destekleyen sürücü, aynı zamanda M.2 PCIe Gen3 x 4 ile çok yüksek okuma/yazma hızlarına ulaşabiliyor.

Bu noktada sürücünün okuma ve yazma hızlarına dair henüz şirket tarafından doğrulanmış bilgi bulunmasa da performansın, 4 TB’lık Rocket Q modeline benzer olacağını varsayarsak sırasıyla 3,4 GB/sn ve 3 GB/sn okuma/yazma hızı seviyelerine ulaşılmasını bekleyebiliriz.

8 TB’lık Sabrent Rocket Q M.2 SSD’nin 1.000 doların üzerinde bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor:

Henüz Sabrent cephesinden ürünün kullanılabilirlik veya fiyatlandırmasına dair yapılan resmi bir açıklama bulunmuyor. Buna rağmen yine firmanın 750 dolardan (5.110 TL) satışa sunulan 4 TB’lık Rocket Q modelini baz alacak olursak 8 TB’lık modelin 1.000 doların (6.816 TL) üstünde bir fiyat etiketiyle müşterilere sunulacağını söyleyebiliriz.