Geçtiğimiz aylarda Türkiye'de satışa sunulan yeni nesil Seat Leon, sahip olduğu özellikleri ve çekici tasarımıyla bir hayli yoğun ilgi görmüştü. Satışa sunulmasının üzerinden henüz 2 ay geçmesine rağmen Seat Leon'a ciddi bir zam geldi.

Seat'ın en iddialı arabalarından Leon, yenilenen modeli ile birlikte 2021 yılının Ocak ayında Türkiye'de satışa sunulmuştu. İlk etapta 130 beygirlik FR donanım paketi ülkemize gelse de hemen ardından Leon'un 1.0 litrelik motora sahip donanım seçenekleri de getirildi ve araç, özellikle sportif tasarımı ve makul satış fiyatı sayesinde büyük ilgi gördü.

Hafif hibrit teknolojisine sahip yeni Seat Leon FR, Türkiye'de 2 ay önce 231 bin 500 TL fiyat etiketi ile satışa sunulmuştu ve Leon hayranları da günümüz koşullarında bu fiyatı gayet makul bulmuştu. Kısa bir süre içerisinde FR donanım paketine ve otomatik şanzıman seçeneğine neredeyse %25'lik bir zam geldi ve aracın fiyatı 289 bin TL oldu.

Yapılan zammın sebebi henüz belli değil

Öncelikle Seat, resmi olarak neden böylesine büyük bir zam yaptığını henüz açıklamadı. İnsanın aklına ilk gelen neden dolar kuru oluyor ancak diğer markalarda henüz bir hareketlenme olmadan Seat'ın gerçekten de fahiş diyebileceğimiz bir zam yapması, İspanya merkezli otomobil devine kan kaybettirecek gibi duruyor.

Şu anda fiyat listesine baktığımız zaman 1.0 litrelik manuel şanzımanlı Leon'un fiyatı 217 bin, aynı motorun DSG şanzımanlı ve FR versiyonları da 289 bin TL olmuş durumda. Açıkçası yapılan zamın 8. nesil Volkswagen Golf ile bir bağlantısı var mı bilemiyoruz ancak Seat'ın bir an önce resmi bir açıklama yapması gerekiyor gibi duruyor.