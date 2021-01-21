Yeni Seat Leon'un Türkiye'deki Fiyatı Açıklandı

İspanyol otomobil üreticisi Seat'ın geçtiğimiz yılın mart ayında tanıtılan dördüncü nesil Leon modelinin ülkemizdeki fiyatı açıklandı. Yeni Seat Leon, 1.5 TSI 130 HP 6 ileri manuel şanzıman ve FR paketiyle 231.500 TL'lik başlangıç fiyatına sahip.

Geçtiğimiz yılın mart ayında tanıtılan dördüncü nesil Seat Leon, nihayet Türkiye topraklarına ulaştı. Bugüne kadar üretilen ilk üç nesli ile 2,2 milyon adetten fazla satış adedi yakalayan Seat Leon, özellikleri ve fiyatıyla ülkemizdeki C segmentine iddialı bir giriş yapacak gibi görünüyor.

Yerini aldığı modele göre daha keskin hatlara sahip olan yeni Leon, Türkiye'de ilk etapta FR paketiyle satışa sunulacak ancak önümüzdeki şubat ayı içerisinde 1.0 TSI 110 HP Style ve 1.0 eTSI hafif-hibrit (mHEV) 110 HP DSG Style Plus versiyonları da bayilerdeki yerini alacak. Bu yılın ikinci çeyreği itibarıyla da konfor ve şıklığı ön plana çıkaran Xcellence yeni Leon ailesine katılacak.

Yeni Seat Leon neler sunuyor?

MQB EVO platformu üzerine inşa edilen araç; 4.368 mm uzunluk, 1.799 mm genişlik, donanıma göre değişiklik gösterebilen 1.456 mm yükseklik ve 2.686 mm aks mesafesine sahip. Bu noktada önceki nesle kıyasla 50 mm daha uzun aks mesafesine sahip olan otomobildeki bu farkın arka koltuklarda hissedileceğini söyleyebiliriz.

İç tasarımda da değişiklik gören yeni Leon, 10,25 inçlik dijital gösterge paneli ve 10 inçlik dokunmatik ekranlı bilgi-eğlence sistemiyle dikkat çekiyor. Bununla birlikte iç aydınlatmaların da göze çarptığı araçta etrafı saran "Çok Renkli Akıllı LED Ambiyans Aydınlatması", tüm konsol ve kapılar boyunca devam ediyor. Dekoratif bir ortam ışığı olmasını yanı sıra, aynı zamanda kör nokta tespit, araçtan çıkış uyarısı, şerit takip asistanı gibi bir dizi önemli fonksiyonu da sağlıyor.

Yeni hafif-hibrit teknolojili motorlar

4. nesil Leon'da benzinli motorların tamamı turboşarjlı TSI motor seçeneklerinden oluşuyor. Bu noktada 1.0 litre seçeneklerinde 110 HP düz vites ve 7 ileri DSG otomatik vites seçenekleri yer alırken, 1,5 litre benzinli motorlar ise 130 hp düz vites ve 150 hp 7 ileri DSG otomatik vites seçeneğiyle satışa sunuluyor.

Otomatik vites seçeneklerinin tümü 48V Li-Ion batarya ve jeneratör içeren bir hafif-hibrit (mHEV) teknolojisiyle donatıldı. Yakıt tüketimi ve emisyon değerlerinde iyileşme sağlayan eTSI olarak adlandırılan bu sistem, araca kalkış esnasında destek sağlıyor. Ayrıca hareket esnasında süzülmeye imkân veren serbest sürüş modu ile benzinli motor tamamen devre dışı bırakılarak yakıt tüketimi sağlanabiliyor.

Yeni Seat Leon Türkiye fiyatı

Yeni Seat Leon, 1.5 TSI 130 HP 6 ileri manuel şanzıman ve FR paketiyle 231.500 TL'lik başlangıç fiyatından Türkiye bayilerindeki yerini aldı. 1.0 TSI Style ile 1.0 eTSI DSG Style Plus şubat ayı içerisinde; 1.5 eTSI motor seçeneği ve XCellence donanım paketi ise yılın ikinci çeyreğinde satışa sunulacak.