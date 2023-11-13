Bir grup bilim insanı, yapay zekâdan güç alan yeni bir aktif gürültü engelleme teknolojisi geliştirdi. Bu teknoloji, bazı seslerin kullanıcı tarafından "gürültü" olarak tanımlanıp, bunların filtrelenmesini sağlayabiliyor.

Yapay zekâ odaklı teknolojilerin gelişmesi, araştırmacılara yepyeni teknolojiler üretmek için yeni fırsatlar sunmaya başladı. Bu bağlamda; Washington Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bir grup bilim insanı, yapay zekâdan güç alan yeni bir kulaklık teknolojisi geliştirdi. Geliştirilen teknoloji, aktif gürültü engelleme özelliğine boyut atlatacak gibi görünüyor.

Aktif gürültü engelleme özelliğini bilirsiniz. Bu teknolojinin bulunduğu kulaklıklar, dış ortamdan gelen tüm gürültünün engellenmesini sağlar. Böylelikle kullanıcıya parazitsiz bir deneyim sunulur. İşte geliştirilen yeni teknoloji, bu durumu tamamen değiştiriyor. Yapay zekâ destekli algoritma, "gürültü" olarak tanımlanan seslerin filtrelenmesini sağlayabiliyor. Kullanıcı, bu yeni teknoloji ile bazı seslerin gürültü olarak tanımlanmasını sağlayıp, sadece bu seslerin duyulmasını engelleyebilecek.

Daha şimdiden 20 ses türü için filtre oluşturuldu

Bilim insanları, geliştirdikleri yeni teknoloji ile daha şimdiden 20 ses türü için filtreleme yapma imkânı sunmaya başladılar. Bu ses türleri arasında bebek ağlaması, kuş cıvıltısı, korna, sirenler ve konuşma gibi şeyler bulunuyor. Kullanıcı, akıllı telefonuna yükleyeceği bir uygulama bu seslerin bazılarını gürültü olarak tanımlayacak. Diyelim ki size sunulan 20 filtreleme seçeneğinden 19 tanesini gürültü olarak tanımlayıp, korna seslerini devre dışı bıraktınız. Kulaklığınız, korna sesini size duyurmaya devam edip, diğerlerini duymanızı engelleyecek.

Araştırmanın bir numaralı ismi olan Shyam Gollakota, geleneksel aktif gürültü engelleme özelliğinin gerçek zamanlı bilgi sağlamadığını, kendi teknolojilerinin ise anlık olarak çalışabildiğini söyledi. Bunun önemli bir iyileşme olduğunu aktaran bilim insanı, makine öğrenimi tekniği kullandıklarını, sistem kullanıldıkça daha iyi sonuçlar vereceğini söylüyor. Ancak bu teknolojinin son kullanıcıya ne zaman ulaşacağını bilen yok.