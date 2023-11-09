Adobe'un kendi sitesi üzerinden yapay zekâ ile üretilmiş sahte İsrail-Filistin Savaşı görselleri sattığı ortaya çıktı. Üstelik bu görseller, yapay zekâ ürünü olmalarına rağmen gerçek savaş görüntüleriymiş gibi paylaşılıyor.

Yapay zekânın oldukça etkileyici görseller üretebildiğini biliyor olsak da, aşırı gerçekçi görsellerin de üretilmeye başlanması ile birlikte dezenformasyon korkuları ortaya çıkmaya başlamıştı. Adobe'un mağazasında yer alan bazı görseller, yapay zekâ ürünü olmalarına rağmen gerçekmiş gibi paylaşılmaya başlandığında bu korkuların çok da haksız olmadığını bir kez daha anlamış olduk.

Aslında Adobe Stock üzerinden görsel satışa çıkaran kişiler, görseli yapay zekâ aracılığıyla oluşturdukları zaman bunu belirtmek zorundalar. Çoğu kullanıcı da zaten bir görseli mağazaya yüklediğinde isim olarak "Gazze'de yıkılmış evler yapay zekâ üretimi" gibi isimler seçiyor. Burada sorunun kaynağı, bazı kullanıcıların yapay zekâ ifadesini başlıkta değil de açıklamalarda geçirmesi.

Yapay zekâ üretimi oldukları her zaman belirtilmiyor

Google Görsel Arama ile görsellerin orijinallerini bulmak mümkün olsa da yapay zekâ üretimi kareler, pek çok farklı sitede ve platformda gerçekmiş gibi paylaşılmaya devam ediyor. Çoğu paylaşımda görsellerin gerçek olmadığına dair bir ibare de göze çarpmıyor. Bu da devam eden çatışmaların etrafındaki dezenformasyonu arttırıyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Adobe, "Bu görseller, gerekliliklere uygun olarak hem yüklendiklerinde hem de lisanslamaya açıldıklarında yapay zekâ üretimi olarak etiketlendi. Adobe yanlış bilgilerle mücadelede kararlıdır ve İçerik Özgünlüğü insiyatifi ile, yayıncılar, kamera üreticileri ve diğer paydaşlarla İçerik Referansları adaptasyonunu geliştirmek için çalışıyoruz, kendi ürünlerimiz de dahil." ifadelerini kullandı. İçerik Referans insiyatifi ile insanların bir dijital içeriğin nasıl çekildiğinin, düzenlendiğinin ya da oluşturulduğunun da belirlenebileceği açıklamada hatırlatıldı.