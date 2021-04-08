Segway-Ninebot, garip bir gidon tasarımına ve fütüristik oyunlardan fırlamış gibi bir tasarıma sahip olan hidrojen yakıt hücreli motosikleti Apex H2'yi duyurdu. Araç Cyberpunk 2077'den çıkmış gibi duruyor.

Zaman zaman gelecekten gelmiş gibi gözüken motosikletler ve otomobiller görüyor olsak da bu tasarımlar genellikle birer konsept araçtan öteye geçmiyor ve satışa çıkmıyor. Segway'in yeni hidrojen yakıtlı motosikleti Apex H2 de benzer bir görünüme sahip olmasına karşın absürt bir fiyat etiketiyle piyasaya çıkmaya hazırlanıyor.

Daha önce ucuz elektrikli scooter modelleri ile birlikte başarı yakalayan Segway, şimdi de o araçlarla uyumlu olarak performans motosikletleri üzerinde çalışıyordu. Ağırlıkla Çin'de faaliyet gösteren firma, 2019 yılında saatte 200 kilometre hız yapabilen Apex modelini duyurmuştu.

Bir garip tasarım

Öncelikle Sagway'in paylaştığı görsellerin bilgisayarda yapılmış tasarımlara ait olduğunu belirtmek gerekiyor. Hidrojen-elektrik hibriti olan bu motosikletin egzoz çıkışları olduğu da göze çarpıyor. Egzozdan, hidrojen yakıt tanklarındaki hidrojen kullanıldıktan sonra çıkan su buharı atılıyor.

Tasarımda bir zincir ya da rotor göremiyor olsak da aracın arka tekerleğine giden gücün gerekli hareket kabiliyetini yaratacağını biliyoruz. 80 beygir gibi ortalama bir güç üretecek olan motosikletin en yüksek hızı saatte 150 kilometre gibi etkileyici olmaktan çok uzak bir hız olacak. Aracın 0-100 kilometre hızlanması ise 4 saniyenin altında olacak.

Her alanda öncü ve ilk olan araçların fiyatları genel olarak yüksek olsa da Segway'in açıkladığı fiyat 10,700 dolar bandında. Her ne kadar aracın fiyatı Türkiye şartlarında biraz yüksek olsa da öncü bir araç için oldukça düşük bir fiyat olduğu söylenebilir.

Tasarıma baktığımızda ilk göze çarpan şeylerden bir diğer ise süspansiyon çatalı görmüyor olmamız. Onun yerine tek taraflı kol ve tekerlek korumalığı var. Bu da Apex H2'nin fütüristik görünümünü daha da pekiştiren bir tasarım olarak gözüküyor. Performansını henüz bilemeyiz ancak tasarımlara benzer bir modelle gelmesi durumunda Apex H2 yollarda bakışları üzerinde toplayacaktır.