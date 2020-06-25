Segway’in şirketin ismiyle ünlenen iki tekerli aracını bilmeyen yoktur. Ancak yıllar içinde oldukça popüler hale gelen Segway PT’ler artık ömürlerinin sonuna geliyor. Segway PT’nin üreticisi Segway Inc, yeni bir açıklama yaparak Segway PT’lerin üretiminin 15 Temmuz’da durdurulacağını açıkladı.

Segway Inc., 2001 yılında tanıttığı iki tekerlekli aracı Segway PT ile büyük bir çıkış yakalamıştı. İki tekerleğin arasında yerleştirilen bir platform ve bisiklet gidonuna benzer bir direksiyonla kontrol edilen Segway PT, düşmenin imkansız olduğu iddiasıyla ortaya çıkmıştı.

2001’de tanıtılmasının ardından hızlı bir başarı yakalayan Segway PT’ler özellikle turizm bölgelerinde turistlerin kısa mesafeli gezilerinde kullanılmasının yanında birçok polis teşkilatı tarafından da kullanılıyor. Ancak artık son Segway PT’leri görüyor olabiliriz.

Segway PT’nin üreticisi olan Segway Inc., geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak 15 Temmuz’da Segway PT’nin üretimini sona erdireceğini açıkladı. Segway’in Segway PT’nin üretimini durdurmasının arkasında, iki tekerlekli aracın şirketin gelirlerinin sadece yüzde 1,5'inden azını oluşturması yatıyor. Şirket, Segway PT’nin üretimini sona erdirerek, scooter gibi şirketin diğer birimlerine yönelmeyi planlıyor.

Dean Kamen tarafından geliştirilen iki tekerlekli Segway PT’nin temel modeli, kullanıcı hafifçe öne eğildiğinde ileri, geriye doğru eğildiğinde geriye doğru hareket edecek şekilde tasarlanmıştı. Segway PT’yi sağa ve sola hareket ettirmek için ise aracın gidonu kullanıyordu.

Düşmenin imkansız olduğu iddiasıyla ünlenen Segway PT’den düşen ünlü isimler aracın ününe ün katmıştı. Segway PT’yle en ünlü düşüş, 2003 yılında dönemin ABD Başkanı George W.Bush’un düşüşü olmuştu.

Segway PT’nin üreticisi Segway Inc. 2015 yılında Çinli nakliye robotu üreticisi Ninebot’un açtığı patent ihlali davasını kaybettikten sonra Ninebot tarafından satın alınmıştı. Şirket, o tarihten itibaren elektrikli scooter üretimine daha fazla önem verir hale geldi.