COVID-19 önlemleri kapsamındaki düzenlemeler devam ederken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da şehirlerarası otobüslerdeki açık bilet konusuna yönelik bir düzenlemeyi getirdi. Bu düzenlemeyle birlikte açık bilet için 'kalkıştan 12 saat önce' şartı tamamen kaldırıldı.

COVID-19 sebebiyle pandeminin başlamasından bu yana birçok sektörde köklü değişiklikler gördük. Örneğin yıllardır yüz yüze gerçekleşen eğitim bir anda dijitale taşınmak zorunda kaldı ve bazı durumlarda bunun daha etkili olduğu bile görüldü.

Aynısı büyük oranda dijitale taşınmış olan iş dünyası için de geçerli. Zira bu sektörde de bazı çalışanlar, gerekli uygulamalar ve hizmetler sağlandığında evlerinden çıkmadan da aynı işleri yapabildiğini fark etti. Bu söz konusu iki sektörün yanında pandemiden oldukça köklü şekilde etkilenen bir de ‘ulaşım sektörü’ bulunuyor. Diğerlerinin aksine pandemiden büyük oranda kötü etkilenen söz konusu sektör, bugün mağduriyetleri önleyecek açıklamalarla karşımızda.

6 ay geçerli açık bilet alınabilecek, 12 saat şartı kalkacak:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yeni tip COVID-19 önlemleri kapsamında şehirlerarası yolculuk yapan vatandaşların mağduriyet yaşamasının önüne geçecek bir düzenleme getirdi. Söz konusu düzenlemeyle birlikte vatandaşlar, otobüslerin kalkışından 12 saat öncesine kadar yapılabilen açık bilete çevirme işlemini artık sefer saatine kadar gerçekleştirebilecek.

Bakanlığın açıklamasında şu sözlere yer verildi:

“Önceden otobüsle seyahat etmek için yolcu bileti alan ancak sefer başlamadan aşı ve PCR kriterlerine uygun olmadığı tespit edilen yolcular için sefer başlayıncaya kadar talepte bulunulması halinde daha önce düzenlenmiş yolcu bileti yerine ikinci bir talimata kadar 6 ay geçerli açık bilet düzenlenebilecek”

Daha önce vatandaşlar, sefere 12 saattten daha az bir süre kaldığında gerekli kriterleri sağlayamadıkları gerekçesiyle biletlerini açık bilete çeviremiyorlardı.

Açık bilet nedir?

Açık biletlerin belli bir kullanım tarihi yoktur. Onun yerine belirli bir aralık içinde kullanım imkânı sunarlar. Tabii böyle söyleyince “Alalım bir tane, kenarda dursun” diye düşünebilirsiniz fakat biletler, açık bilet şeklinde kesilmez. Önce belirli bir tarihe bilet alınır ve firmanın sunduğu şartlara göre açık bilete çevrilir.