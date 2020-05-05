Birçok ödüle ve ödül adaylığına sahip olan Sekiro: Shadows Die Twice, bugün yayınlanan bir mod sayesinde çok oyunculu olarak oynanabilir hâle geldi. Geliştirilen mod, oyuncuların Sekiro deneyimini Dark Souls’un çok oyunculu mantığıyla yaşamalarını sağladı.

2019 yılı için düzenlenen etkinliklerde dağıtılan ödüller, bir oyun tarafından ele geçiriliyordu. O oyun, Steam Ödülleri’nde Yılın Oyunu Ödülü’nün, Game Awards’ta En İyi Aksiyon/Macera Oyunu ödülünün ve IGN’de Yılın En İyi Aksiyon Oyunu ödülünün sahibi olan Sekiro: Shadows Die Twice’tı.

Saydığımız büyük ödüller dışında 50’den fazla ödül ve adaylığa sahip olan Sekiro: Shadows Die Twice; Bloodborne ve Dark Souls oyunlarının geliştiricisi FromSoftware tarafından geliştirilmişti. Oyun, tek oyunculu oynanış konusunda muhteşem bir deneyim sunsa da çok oyunculu mod olmaması oyuncuları üzüyordu.

Sekiro: Shadows Die Twice çok oyunculu modu çıktı:

Sekiro: Shadows Die Twice, maalesef bu zamana kadar çok oyunculu bir moda sahip olamadı ancak bu durum bugün değişti. LukeYui isimli bir mod geliştiricisi tarafından geliştirilen ‘Sekiro Online Mod’ isimli mod, Sekiro: Shadows Die Twice oyununa çok oyunculu modu getirdi.

Modla birlikte oyun, hem yapay zekâya karşı hem de oyunculara karşı oynanabilir oldu. LukeYui tarafından geliştirilen mod, Dark Souls’ta bulunan bazı çok oyunculu mod ögelerini Sekiro’ya uyarladı. Bu modla çok oyunculu oyun deneyimini yaşamak isteyen oyuncular, oldukça iyi bir internet bağlantısına sahip olmak zorunda.

Çok oyunculu moddayken bir oyuncu, oyunda bulunan bir boss’u kestiğinde bu boss, diğer tüm oyuncular için de kesilmiş oluyor. Yani oyun içerisinde elde edilen gelişmelerin hepsi diğer oyuncularla paylaşıyor. Peki bu modu nasıl kullanmaya başlayabilirsiniz?