Selçuk Yusuf Aslan, 'Dünyanın En İyi 50 Öğretmeni'nden Biri

Ankara'da bilişim teknolojileri öğretmenliği yapan Selçuk Yusuf Aslan, eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın düzenlediği 2021 Global Teacher Prize yarışmasında dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasına girdi.

Altındağ Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Selçuk Yusuf Arslan, 121 ülkeden yaklaşık 8 bin 200 kişi ile yarıştığı bu yarışmada kız öğrencilerine verdiği destek, pek fazla imkanı olmayan bölgelerde yaptığı kodlama çalışmaları iklim değişikliğine karşı üretti teknoloji altyapılı çalışmalar ile komitenin dikkatini çekmeyi başardı.

Sürecin bir hayli zor olduğunu belirten 14 yıllık öğretmen, yarışma boyunca binlerce öğretmenin CV'lerine bakılıp inceleme altına alındığını, mülakata girdikten sonra da kendisinin finalist olduğunu öğrendiği belirtiyor.

Sıra dünyanın en iyi öğretmeni ödülünde

Tüm öğrencilere rol model olmak istediğini belirten Aslan, en iyi 50 öğretmenden biri seçildikten sonra şu sözleri ifade etti; "Çok mutluyum. Öğrencilerle çalışmak ve onlarla çözüm önerileri bulup, projeler yapmak çok güzel. Öğrencilerim de çok başarılı. Bunları herkese anlatarak rol model olmak istiyorum. Özellikle yeni meslektaşlarıma uluslararası alanda atılacak adımlar için örnek olmak istiyorum. Çok güçlü ve başarılı öğretmenlerimiz var çünkü."

Aslına bakarsanız 2021 Global Teacher Prize, henüz sona ermiş değil. Dünya çapındaki en iyi 50 öğretmenin seçilmesinin ardından bir de kasım ayında dünyanın en iyi öğretmeni seçilecek. Birinci kişiye 1 milyon dolar ödülün verileceği bu yarışma için son 10 finalist, ekim ayında belirlenecek.