Sennheiser, yeni Accentum Wireless SE kulaklığını tanıttı. Bluetooth adaptörü ve yeni renkleriyle dikkat çekiyor.

Sennheiser, popüler kulaklık serisinin yeni özel versiyonu Accentum Wireless SE’yi tanıttı. Standart versiyona göre yalnızca iki önemli farklılık sunan bu model, bir Bluetooth adaptörü ve yeni renk vurguları ile dikkat çekiyor.

Yeni Accentum Wireless SE, kullanıcıların bluetooth kulaklıklarını PC veya Mac ile daha kolay eşleştirmesine yardımcı olan Sennheiser BTD 600 Bluetooth adaptörü ile geliyor.

Accentum Wireless SE fiyatı ve özellikleri

Adaptör, bilgisayarın yerleşik Bluetooth özelliklerine göre daha iyi ses kalitesi sunarken, aptX ve aptX Adaptive desteği ile düşük gecikme süresi sağlayarak senkronizasyon sorunlarını minimize ediyor. Ayrıca USB-A bağlantısını USB-C portlarına uyumlu hale getiren bir adaptör de kutuda mevcut.

Dış tasarımında bakır renk tonlarına yer veren Accentum Wireless SE, teknik özellikler açısından standart modelle birebir aynı. Bu nedenle kullanıcılar adaptörü kullanmadan da kulaklıkları normal Bluetooth kulaklıkları olarak kullanma imkanına sahip.

Sennheiser, Accentum Wireless SE’nin Hindistan’da 13,990 INR (5.707,49 Türk Lirası) fiyatla satışa sunulduğunu açıkladı. Ek olarak, BTD 600 adaptörünü ayrı olarak 5,990 INR’ye (2.443,72 Türk Lirası) satın almak da mümkün olacak.