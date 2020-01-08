Sennheiser'ın Araç İçi Hoparlörleri Kaldıracak Teknolojisi

Sennheiser, Continental ile ortak geliştirdiği yeni araç içi ses sistemini CES 2020'de tanıttı. Yeni sistem, sesi otomobilin iç yüzeyinde üreterek hoparlörleri tamamen ortadan kaldırıyor.

Alman teknoloji şirketi Sennheiser, daha sürükleyici bir ses sistemi oluşturmak için araçları adeta hoparlöre dönüştüren yeni konseptini CES 2020'de tanıttı. Sennheiser, yeni teknolojisiyle otomobillerde standart hoparlörler kullanmadan gerçekçi ve sürükleyici bir ses deneyimi sunabileceğini açıkladı.

Teknoloji uzmanı Continental ve Sennheiser, yeni araç içi hoparlörsüz ses sistemini tanıttı. İki şirket, Sennheiser’ın AMBEO 3D ses teknolojisini, Continental'in Ac2ated Sound sistemine entegre etmek için birlikte çalıştı. Ac2ated konsepti, hoparlör teknolojisinden tamamen kaçınarak, sesi oluşturmak için aracın iç yüzeylerini kullanıyor. Sennheiser'ın AMBEO Mobility teknolojisi, konsepti tamamlayarak nefes kesen bir 3D ses performansı sunuyor.

Ac2ated Sound, araçlar için hoparlörlere göre daha az ağırlık ve daha fazla alan tasarrufu sağlıyor. Continental, yeni teknolojinin sadece en yüksek ses kalitesini sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda yer ve ağırlıktan tasarruf ederek, özellikle elektrikli araçlar için önemli avantajlar sağlayacağını belirtti.

Yeni sistem, sesi keman veya viyolonsel gibi klasik yaylı çalgılara benzer bir sistemle üretiyor. Bu enstrümanlarda, ahşap gövde bir rezonans boşluğu gibi çalışıyor. Özel olarak geliştirilen donanım, sesi oluşturmak için aracın iç kısmındaki belirli yüzeyleri uyarıyor. Sennheiser, ses kalitesinin sürücü ve yolculara kendilerini konser salonunda gibi hissettirecek, doğal bir deneyim yaşatacağını söylüyor.

Sesi oluşturmak için otomobilin iç yüzeyini kullanan Ac2ated Sound, mevcut ses sistemlerine göre yaklaşık yüzde 75 ila 90 daha az yer kaplıyor. Yeni ses sistemi araç içinde görünmeyeceği için araç tasarımcılarına ve otomobil üreticilere daha fazla özgürlük sağlayacak.