Microsoft, yeni Xbox kablosuz kulaklığı tanıtıyor. Kulaklık, Avrupa'da 22 Ekim, ABD'de 5 Kasım'da satışa sunulacak.

Microsoft'un bu ay yeni bir Xbox kablosuz kulaklık çıkarması bekleniyor. "Xbox Wireless Headset Refresh" adı verilen bu ürün oyunseverlerin ilgisini şimdiden çekeceğe benziyor.

Son sızan bilgilere göre, yeni kulaklık Avrupa'da 22 Ekim'de, ABD'de ise 5 Kasım'da satışa sunulacak. Lansmanda sadece siyah versiyonun mevcut olacağı, beyaz versiyonun ise sunulmayacağı biliniyor.

Yeni Xbox kablosuz kulaklık fiyatı

Küçük paket değişiklikleri dışında, yeni kulaklığın mevcut modelle büyük ölçüde benzer olacağı belirtiliyor. Yeni kablosuz kulaklığın fiyatı ise $109.99 / £99.99 olarak belirlenmiş durumda.

Ayrıca, Microsoft'un önümüzdeki günlerde yeni Xbox modellerini tanıtacağı da bildirildi. Bu yeni konsollar arasında Galaxy Black Özel Sürüm'de 2TB Xbox Series X ve Robot Beyazı'nda dijital 1TB Xbox Series S bulunuyor.