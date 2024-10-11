Microsoft, Yeni Xbox Kablosuz Kulaklıkla Geliyor! İşte Çıkış Tarihi ve Detayları

1 dk okuma süresi
3
1
0
0
0
Microsoft, yeni Xbox kablosuz kulaklığı tanıtıyor. Kulaklık, Avrupa'da 22 Ekim, ABD'de 5 Kasım'da satışa sunulacak.

Microsoft'un bu ay yeni bir Xbox kablosuz kulaklık çıkarması bekleniyor. "Xbox Wireless Headset Refresh" adı verilen bu ürün oyunseverlerin ilgisini şimdiden çekeceğe benziyor.

Son sızan bilgilere göre, yeni kulaklık Avrupa'da 22 Ekim'de, ABD'de ise 5 Kasım'da satışa sunulacak. Lansmanda sadece siyah versiyonun mevcut olacağı, beyaz versiyonun ise sunulmayacağı biliniyor.

Yeni Xbox kablosuz kulaklık fiyatı

yeni kablosuz xbox kulaklık

Küçük paket değişiklikleri dışında, yeni kulaklığın mevcut modelle büyük ölçüde benzer olacağı belirtiliyor. Yeni kablosuz kulaklığın fiyatı ise $109.99 / £99.99 olarak belirlenmiş durumda.

Ayrıca, Microsoft'un önümüzdeki günlerde yeni Xbox modellerini tanıtacağı da bildirildi. Bu yeni konsollar arasında Galaxy Black Özel Sürüm'de 2TB Xbox Series X ve Robot Beyazı'nda dijital 1TB Xbox Series S bulunuyor.
İLGİLİ HABER

Mobil ve Masaüstünde Xbox Uygulamalarına Yepyeni Özellikler Geliyor

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
Kaynak : https://www.techradar.com/gaming/consoles-pc/microsoft-is-reportedly-releasing-a-brand-new-xbox-wireless-headset-this-month
3
1
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
3
1
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler