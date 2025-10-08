Tümü Webekno
Sennheiser, Herkesi Odyofil Yapacak Yeni Kulaklığını Duyurdu

Sennheiser, yeni kablosuz kulaküstü kulaklığı HDB 630'u duyurdu. Efsane özelliklere sahip olan kulaklık, ne yazık ki oldukça yüksek fiyatlı. Peki Sennheiser HDB 630 neler sunuyor ve fiyatı ne kadar?

Sennheiser, Herkesi Odyofil Yapacak Yeni Kulaklığını Duyurdu
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Profesyonellere yönelik ürünleriyle ses sektöründe özel bir yere sahip olan Sennheiser, yine çok konuşulacak bir işe imza attı. Şirket, düzenlediği bir etkinlikte yeni kulaküstü kulaklığı "HDB 630"u tanıttı. Bu kablosuz kulaklık, sahip olduğu yüksek teknolojiyle tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Ancak tahmin edebileceğiniz üzere Sennheiser HDB 630, oldukça yüksek fiyatlı bir ürün.

Sennheiser HDB 630, 42 milimetrelik dinamik sürücülerle donatıldı. Özel bir akustik sistemle donatılan kulaklık, bu özelliği ile stüdyo kalitesinde ses vadediyor. Kablolu modu da bulunan HDB 630, USB Type-C veya 3,5 milimetrelik jack girişi ile kullanıldığı zaman 24 bit/96 kHz ses kalitesini destekliyor. Bu arada; kulaklığı bağladığınız cihazda aptX Adaptive özelliğinin bulunup bulunmamasının Sennheiser HDB 630 için hiçbir önemi yok. Bu kulaklık, tüm cihazlarda en iyi ses kalitesini verebilecek şekilde dizayn edildi.

Karşınızda Sennheiser HDB 630

Sennheiser HDB 630, odyofiller için tasarlanmış bazı özelliklerle donatıldı. Mesela bu kablosuz kulaküstü kulaklıkta bant genişliği, filtre ve A/B ayarlarıyla daha ayrıntılı yapılabilmesi için özel bir ekolayzer sistemi bulunuyor. Üstelik kullanıcılar, yaptıkları ekolayzer ayarlarını üçüncü kişilerle de paylaşabilecekler. Şirketin Crossfade özelliğine de ev sahipliği yapan HDB 630, sol ve sağ taraftan gelen sesi harmanlayarak sanki hoparlörden dinleniyormuş hissiyatı yaşatacak.

Sennheiser'in yeni kulaküstü kulaklığının özellikleri bunlardan ibaret değil. HDB 630'un aktif gürültü engelleme özelliğini aktif eden bir kullanıcı, 60 saate varan kesintisiz kullanım imkânı yakalayacak. Sadece 10 dakikalık şarj ise 7 saate varan kullanım imkânı sağlayacak. Böylelikle Sennheiser HDB 630 sahipleri, şarj konusunu dert etmeyecekler.

Sennheiser tarafından yapılan açıklamaya göre HDB 630'a sahip olmak isteyen tüketicilerin 499,95 dolar ödeme yapmaları gerekecek. Ürünün küresel pazarlara ne zaman ulaşacağı şimdilik belli değil.

