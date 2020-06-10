Hakan: Muhafız, Atiye ve Aşk 101 gibi Türk menşeili orijinal yapımlarıyla ile dikkat çeken Netflix, başrolünde ünlü aktris Serenay Sarıkaya’nın olduğu yeni bir proje ile karşımıza çıkabilir. İddialara göre dizi, “Pera Palas'ta Gece Yarısı" kitabından uyarlanacak ve sekiz bölümden oluşacak.

Geçtiğimiz günlerde fragmanını yayınladığı Yarına Tek Bilet filmi ile ilk Türk orijinal filmine imza atan dijital yayın platformu Netflix, iddialara göre yeni bir Türk yapımı dizi projesi üzerinde çalışıyor. Söylenenlere göre dizinin başrolünde, Medcezir ve Fi gibi yapımlardan tanıdığımız ünlü aktris Serenay Sarıkaya’yı izleyeceğiz.

Bir süredir ekranlardan uzak olan Sarıkaya’nın, Netflix ile anlaştığı ancak projenin gizli tutulduğu iddia ediliyor. Henüz teyite muhtaç olan bilgilere göre, dizinin arkasında Rise of Empires: Ottoman adlı mini belgesel serisini çeken Los Angeles merkezli Türk prodüksiyon şirketi Karga Seven Pictures bulunuyor.

Serenay Sarıkaya'nın proje için Netflix ile anlaştığı, ancak ortaklığın şu an için gizli tutulduğu söyleniyor

Georgetown Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü profesörü Charles King tarafından kaleme alınan Pera Palas'ta Gece Yarısı kitabından uyarlanacağı öğrenilen dizi, sekiz bölümden oluşacak.

Osmanlı'nın Cumhuriyet'e geçiş sürecinde geçen ve kod adı Pera olan diziyi, ikinci kısa filmi "Çanta" ile Beverly Hills Uluslararası Film Festivali'nde 'En İyi Sinematografi' ödülünü kazanan Emre Şahin’in yöneteceği söyleniyor. Dizinin senaryosunun ise Elif Usman’ın elinden çıkacağı iddia ediliyor.

Pera Palas'ta Gece Yarısı kitabı, İstanbul'un imparatorluğun başkentinden küresel bir şehre dönüşümünü anlatıyor

2016 yılında yayımlanan Pera Palas'ta Gece Yarısı kitabı, Osmanlı İmparatorluğu'nun son demlerinde inşa edilen, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde nice badireler atlatan Pera Palas'ın ekseninde İstanbul'un payitahttan küresel bir şehre dönüşümünü anlatıyor. İstanbul'un modern tarihini sürükleyici bir dille yeniden kurgulayan eser, Avrupa tarihinin unutulmuş bir dönemini de gözler önüne seriyor.

Öte yandan Netflix’in bu proje üzerinde çalıştığı şu an için yalnızca bir söylentiden ibaret. Ne Netflix, ne de Serenay Sarıkaya cephesinden konuya ilişkin bir açıklama yapılmış değil, ancak merak uyandıran bu gelişmeye dair yeni detaylar açığa çıktığı takdirde haberimizi güncelleyeceğiz.