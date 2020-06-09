Cem Yılmaz'ın iki farklı konuya odaklanan ve 2020'nin başında sinemaseverlerle buluşan filmi Karakomik Filmler 2, Netflix'e geliyor. Cem Yılmaz'ın Twitter'da yaptığı açıklamalara göre Netflix kullanıcıları, Karakomik Filmler 2'yi 26 Haziran'da izleyebilecekler.

Türkiye'nin komedi konusunda bir numaralı ismi olan Cem Yılmaz, zaman zaman film projeleri ile de dikkatleri üzerine çekiyor. 2019 yılında Karakomik Filmler, 2020'nin başlarında ise Karakomik Filmler 2 ile sinemaseverlerin karşısına çıkan Cem Yılmaz, şimdi ise Twitter'dan yaptığı bir açıklamayla Karakomik Filmler 2'nin Netflix'e geleceğini duyurdu.

Karakomik Filmler, bugüne kadar alıştığımız filmlerden biraz daha farklı bir yapıya sahip. Öyle ki Cem Yılmaz, bu Karakomik filmlerde bir değil iki farklı hikayeye odaklanmış ve ortaya ilginç bir yapım çıkmış.

Cem Yılmaz'ın Twitter hesabından yapılan paylaşım

Cem Yılmaz'ın Twitter'dan yaptığı paylaşıma göre Karakomik Filmler 2, 26 Haziran'da Netflix aboneleri ile buluşacak. Cem Yılmaz'ın yanı sıra Büşra Develi, Özkan Uğur ve Cem Davran gibi isimleri göreceğimiz film, sinema severlere iki farklı konu sunacak. Peki Karakomik Filmler 2'de hangi konuları izleyeceğiz?

Karakomik Filmler 2 de bir yandan "Deli" diğer yandan da "Emanet" isimli iki farklı filmi izleyeceğiz. Bu filmlerden Deli, sevdiği kızın karşısında oturmak isteyen bir taksicinin başına gelenleri, Emanet ise yetenek yarışmalarına koşan bir dansçının hikayesini anlatacak.