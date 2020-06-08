Dünyanın en büyük isteğe bağlı içerik platformu olan Netflix, orijinal Türk dizileri olan Hakan: Muhafız, Atiye ve Aşk 101’in ardından ilk Türk filmi için de çalışmalara başlamıştı. Başrollerinde Metin Akdülger ve Dilan Çiçek Deniz’in yer aldığı Yarına Tek Bilet için ilk fragman yayınlandı.

Netflix, 3 orijinal Türk dizisinin ardından bu kez ilk orijinal yerli filmini yayınlayacak. Platformun en baştan bu yana yayıncılığını üstlendiği ilk yerli film Yarına Tek Bilet, Ankara’dan İzmir’e giden bir trende yolları kesişen iki insanın hikayesini anlatıyor. Daha önce Atiye’de de izlediğimiz Metin Akgülder ve Çukur ile adını duyuran Dilan Çiçek Deniz, filmde başrolleri paylaşıyorlar.

Aynı kompartmana birbirlerinden habersiz şekilde bilet alan bu iki yabancının, aslında geçmişlerinde bazı ortak yönler bulunuyor. Yolculukları boyunca bu ortak yönlerinin ve geçmişteki hikayelerinin nasıl aydınlandığına tanıklık ediyoruz. Anlaşılan o ki Netflix, dizi kategorisindeki yaptığı gibi fantastik bir yapımla değil, bu kez yerli izleyiciye daha çok hitap edecek olan romantik bir filmle atılım yapmak istiyor.

Netflix’in ilk Türk filmi Yarına Tek Bilet fragmanı:

Yarına Tek Bilet filminin yapımcılığını OG Medya ve PToT film üstleniyor. Yönetmen koltuğunda ise Aile Arasında, Çok Film Hareketler Bunlar gibi filmlerin de yönetmenliğini yapan Ozan Açıktan oturuyor.

Tüm dünya ile aynı anda 19 Haziran’da Netflix’te yayınlanacak Yarına Tek Bilet, Netflix’in Türkiye’deki yerli yapım şirketleriyle iyice kaynaştığının da bir kanıtı. Yarına Tek Bilet hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.