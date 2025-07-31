Oyun dünyasında dijital abonelik modelleri giderek daha fazla önem kazanmaya başladı. Şirketlerin bu alandaki büyümesi, kullanıcı alışkanlıklarını da doğrudan etkiliyor. Son veriler, sektördeki ekonomik hareketliliğin arka planında farklı dinamiklerin rol oynadığını gösteriyor.

Microsoft, Nisan-Haziran dönemini kapsayan 2025 mali yılının dördüncü çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin oyun tarafında gelir artışı yaşanırken, donanım tarafında düşüş dikkat çekti. Xbox Game Pass'in yıllık geliri ise neredeyse 5 milyar dolara ulaştı.

Microsoft’un paylaştığı verilere göre, oyun gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artış gösterdi. Xbox içerik ve hizmet gelirlerinde ise yüzde 13’lük bir yükseliş yaşandı. Öte yandan Xbox donanım gelirleri yüzde 22 oranında geriledi.

Game Pass gelir rekoru kırarken binlerce çalışan işten çıkarıldı

CEO Satya Nadella'nın aktardığına göre, Game Pass hizmeti 2024 yılında yıllık yaklaşık 5 milyar dolarlık gelir elde etti. Şirketin farklı platformlar üzerinden toplamda 500 milyon aktif kullanıcıya ulaştığı belirtildi. Aynı dönemde Microsoft’un genel gelirinde yüzde 18, faaliyet kârında ise yüzde 23 artış kaydedildi.

Microsoft’un yapay zekâ ve bulut hizmetlerine yaptığı yatırımlar da dikkat çekti. Azure servisleri, yıllık yüzde 34 artışla 75 milyar dolarlık gelire ulaştı. Nadella, yapay zekânın tüm sektörlerde iş dönüşümünü hızlandırdığını vurguladı.

Tüm bu büyüme rakamlarına rağmen şirketin bu ay başında 9000’den fazla çalışanıyla yollarını ayırdığı biliniyor. İşten çıkarmaların oyun bölümlerini de kapsadığı, bazı projelerin iptal edildiği ve yapay zekâ araçlarının insan gücünün yerini aldığı bildirildi.