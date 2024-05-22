Apple, Shazam uygulamasına Canlı Etkinlikler desteği ekledi. Uygulama artık kilit ekranı üzerinden sizi bilgilendirebiliyor.

Apple, birkaç yıldır iOS cihazlarında “Canlı Etkinlikler” ismi verilen bir özellik sunuyor. İnteraktif bildirimler olarak tanımlayabileceğimiz bu özellik, kullanıcının direkt olarak kilit ekranı üzerinden uygulamalardan canlı maç skorları gibi gerçek zamanlı bilgiler görmesini sağlıyor. Böylece hiç ekranı açmadan güncel bilgilere erişim sağlayabiliyordunuz.

Şimdi ise şirket, Canlı Etkinlikler özelliğini bir uygulamaya daha getirdi. Müzik tanımlama ve keşfetme uygulaması Shazam, artık Canlı Etkinlikler desteğine sahip.

Shazam, kilit ekranından sizi bilgilendirecek

Bugün kazandığı destekle birlikte Shazam, artık iPhone kullanıcılarına kilit ekranı üzerinden bildirim gösterebilecek. Bu şekilde arka planda müzik ararken kullanıcıyı bilgilendirebilecek. Özellikle başka şeylerle uğraştığınızda veya şarkıları bulmaya çalıştığınızda işinize yarayacaktır.

Yukarıdaki ekran görüntüsünden nasıl çalıştığını görebilirsiniz. Aktif etmek de oldukça kolay. Ayarlar'dan Shazam uygulamanıza girin ve "Canlı Etkinlikler" kısmını aktif hâle getirin. Shazam’ın aynı zamanda Kontrol Merkezi yoluyla iOS’te kullanılabildiğini de ekleyelim. Bunlara ek olarak Apple Music ile de entegre olabiliyor.

Apple, aradığı müziğin ismini bulamayanların sıkça tercih ettiği Shazam’ı 2018’de satın almıştı. O zamandan beri de tamamen ücretsiz bir şekilde App Store’dan erişilebilen uygulamaya yenilikler ekliyordu.