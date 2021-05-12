2021’in en popüler kripto para birimlerinden Dogecoin ile aynı kategoride bulunan ve topluluğu tarafından ‘DOGE katili’ olarak lanse edilen Shiba Inu (SHIB), Coinzo borsası üzerinden TL ile alım satım işlemlerine açılıyor.

Elon Musk’un desteğini alan Dogecoin’in bu yıl yaşadığı ciddi yükseliş, benzer kripto paraların da yolunu açmış ve kısa sürede bek çok proje ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz hafta sonu yine Elon Musk tarafından desteklenen ve yükselişe geçen Shina Inu (SHIB), bu hafta başında Binance Global’de listelenmişti.

Kısa sürede 300 bin yatırımcıyı aşan Shıba Inu (SHIB), artık TL ile alım satıma açıldı. Yerli kripto para borsası Coinzo’da listelenen SHIB’i doğrudan TL ile satın almak artık mümkün.

Coinzo'da Shiba Inu yatırma ve çekme işlemleri başladı:

Coinzo'nun resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre Shiba Inu bugün saat 13:00'da alım satım işlemlerine de açılıyor. Yani saat 13.00'dten itibaren Coinzo hesabı üzerinden SHIB alım satımı yapmak mümkün olacak.

Coinzo’dan TL ile nasıl Shiba (SHIB) alınıp satılır?

Adım #1: Buradan Coinzo borsasına kayıt olun,

Buradan Coinzo borsasına kayıt olun, Adım #2: Hesabınızı açtıktan sonra Güvenlik bölümünden, Hesap Doğrulama işlemlerinizi yapmanızı tavsiye ederiz.

Hesabınızı açtıktan sonra Güvenlik bölümünden, Hesap Doğrulama işlemlerinizi yapmanızı tavsiye ederiz. Adım #3: Kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra Market bölümüne gelin,

Kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra Market bölümüne gelin, Adım #4: Piyasa altında TL ile listelenen birimler arasından SHIB’i seçin,

Piyasa altında TL ile listelenen birimler arasından SHIB’i seçin, Adım #5: Dilediğiniz miktarda SHIB satın alma emri verebilirsiniz.

Shiba Inu (SHIB) kaç TL?

Coinzo borsasında listelendiği gün SHIB’in birim fiyatı 0,000029 dolar, yani 0,00024 TL seviyesindeydi. Kripto paranın toplam piyasa değeri ise 13,21 milyar dolara ulaşmış durumda. Bir başka deyişle topluluğu tarafından rakip olarak gösterildiği Dogecoin’in 5’te 1’i kadar değerli durumda. Toplam arzı 1 kentilyon ile sınırlandırıldığı belirtilen SHIB’in şu an 395 milyon adedi dolaşımda bulunuyor.