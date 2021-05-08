Tweet’leriyle Dogecoin’i uzaya fırlatan Elon Musk, bu kez farklı bir kripto para birimini etkileyen küçük bir Tweet paylaştı. Bu Tweetle birlikte yavru DOGE olarak bilinen Shiba Inu’nun (SHUB) fiyatı 2 katı aşkın değerlendi.

Kripto para piyasası, son zamanlarda en garip dönemlerinin içinden geçiyor desek yanılmayız. Sosyal medyada hâlihazırda sevilen bir kişi olan Elon Musk, son aylarda arada bir Dogecoin hakkında göndermeli ya da doğrudan Tweet’ler paylaşarak bir şaka olarak ortaya çıkan birimin bugün 0,70 doları aşmasını sağladı.

Dogecoin yolculuğuna Elon Musk’la birlikte katılan binlerce kişi parasını birimin değerinin artmasıyla birlikte katladı. Bu sabahsa aylardır süren Dogecoin fırlamalarına yeni ve benzer bir kripto para birimi katıldı. Bu birim, internet dünyasında “yavru DOGE” olarak da bilinen Shiba Inu (SHIB) idi. SHIB, son 24 saatte %235’lik değer artışı yaşadı.

Yine bir Musk Tweet’i, yine katlayan birim:

Shiba Inu’nun fiyatında katlanma yaşanmasını sağlayan etmense yine bir Elon Musk Tweet’iydi. Elon Musk, BM Yenilikçi Finans ve Sürdürülebilir Yatırımlar Özel Temsilcisi Hiro Mizuno’nun paylaşımını yanıtladı. Mizuno, paylaşımında "Yatırımcılar kısa vadeli Shiba coin’leri alıp satmayı tercih ederse sorun yok. Ama aynısını Shiba köpekleriyle yapmayı aklınızdan bile geçirmeyin. Bir kez evlat edindiğinizde, onları hayatları boyunca iyi durumda tutmalısınız. Sevimli hayvanlar ve insan dostlarıdır.” ifadelerine yer verdi.

Elon Musk’ın bu Tweet’e yanıtıysa yalnızca “Bir Shiba yavrusu arıyorum!” şeklinde oldu. 7 Mayıs sabayı 9:14’te atılan bu Tweet’in ardından SHIB’de değerlenme süreci başladı. Aradan geçen 24 saatin ardından da iki katı aşkın bir değerlenme yaşandı. Birimin piyasa hacmiyse neredeyse %1000 artış yaşayarak 1 milyon 665 bin 225 dolara ulaştı.

Shiba Inu’nun basit bir Tweet’le bu kadar değerlenmesinin ardında yatan sebep elbette Dogecoin’de yaşananlardı. Elon Musk’ın birçok takipçisi, birkaç ayda binlerce kat değerlenen Dogecoin’in ardından SHIB’de de benzer bir değerlenme beklentisi içine girdi. Bu değerlenmenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini kestirmek elbette birimin doğası gereği mümkün değil.