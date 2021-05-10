Topluluğu tarafından "Dogecoin katili" olarak tanımlanan, yeni ve deneysel token Shiba Unı (SHIB) geçtiğimiz hafta sonu Elon Musk tarafından desteklenince artış yaşamıştı. Binance, Shiba'nin yakında listeleneceğini açıklayınca fiyatı bir saat içerisinde yaklaşık %50 arttı.

Poloniex ve Gate.io gibi platformlarda SHIB adı listelenen yeni ve deneysel "meme" tokeni Shiba Uni'nin fiyatı, geçtiğimiz hafta sonu Elon Musk'ın tweetleri sonrasında yükselmişti.

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance, SHIB'in listeleneceğini açıklayınca diğer borsalardan yapılan alımlarda bir anda patlama yaşandı.

Binance'in duyurusu ile birlikte SHIB'in birim fiyatı %46 değer artışı yaşadı:

Duyuru öncesinde birim fiyatı 0,000015 dolar olan SHIB, 1 saat içerisinde 0,000022 dolara yükseldi. Ayrıca Binance, yayınladığı duyuruda SHIB'in "deneysel bir topluluk girişimi olduğunu" hatırlattı ve yatırımcılara risk uyarılarında bulundu.

Shiba Uni (SHIB) Poloniex'te işlem görüyor:

Bu haberin herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi taşımadığını, ancak SHIB işlemi yapmak isteyenlerin Poloniex borsasına ulaşabileceklerini belirtmek isteriz.