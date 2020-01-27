Bakan: İstanbul’da 7,5 Şiddetinde Bir Deprem Bekliyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir programda olası İstanbul depremi hakkında açıklamalarda bulundu. Soylu, olası İstanbul depremin 7,5 büyüklüğünde beklendiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ’da meydana gelen depremle ilgili olarak CNN Türk’te bir programa kaldı. Canlı yayında ilk olarak Elazığ depremi ile ilgili açıklama yapan Soylu, muhtemel İstanbul depremi ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu, 6,8’in korkutan bi deprem büyüklüğü olduğunu söyledi. Soylu, Elazığ’da meydana gelen depremin ardından 45 vatandaşın göçük altından sağlıklı bir şekilde çıkarıldığını açıkladı. Bakan, göçük altında şu anda kurtarılmaya çalışılan 3 vatandaşın daha olduğunuda sözlerine ekledi. Süleyman Soylu, Elazığ’a çadır sevkiyatının devam ettiğini, 4 olan çadır alanının 10’a çıkarıldığını belirtti.

Elazığ’da meydana gelen deprem sırasında İstanbul’daki depreme hazırlık toplantısında olduklarını söyleyen İçişleri Bakanı, İstanbul’da olası bir depreme karşı tedbir almak için 28 çalışma grubu olduğunu söyledi. Soylu, her çalışma grubunun kendi birimleri ve yöneticileri olduğunu da belirtti.

İçişleri Bakanı: İstanbul’da olası bir depreme karşı tedbir almak için 28 çalışma grubu var

Bakan, İstanbul’da gerçekleşecek olası bir depremde Topkapı Sarayı’nda bulunan hazinelerinin korunmasından, insanların toplanma alanlarında bir araya gelmesinin ve ihtiyaçlarının giderilmesinin bu çalışma grupları tarafından planlandığını söyledi.

Süleyman Soylu, olası İstanbul depremi için hazırlıkları anlatırken beklenen İstanbul depremi hakkındaki tahminlerini de paylaştı. Soylu, “İstanbul’da 7,5’lik bir deprem bekliyoruz.” dedi. İçişleri Bakanı, bütün senaryolarını 7,5’lik depreme göre hazırladıklarını açıkladı.