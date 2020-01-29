Elazığ’daki Depremi 3.1’miş Gibi Hissettiren Teknolojik Bina

Yaralarını sarmaya çalıştığımız Elazığ depremi, alınması gereken önlemlerin belki de en önemlisini ortaya çıkardı. Şehrin en güvenli binası olarak bilinen Fethi Sekin Şehir Hastanesi, sahip olduğu sismik izolatörler sayesinde 6.8'lik depremi sadece 3.1'miş gibi hissetti.

Cuma günü saat 20:55 sularında Elazığ'ı vuran 6.8'lik deprem, Türkiye'nin en acı gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Elazığ ve Malatya'daki yüzlerce binanın yıkıldığı depremde 40'tan fazla vatandaşımızı ne yazık ki kaybettik. Yıkılan binaların önceki depremlerde de hasar görmüş oluşu, bölgede gerekli önlemlerin alınmadığını gözler önüne serdi.

6.8'lik depremin etkilediği tek yer Elazığ ve Malatya değildi. Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinin büyük bir çoğunluğu ve yurt dışındaki bazı şehirler de bu depremi hissettiler. En büyük zararsa, tahmin edilebileceği üzere depremin merkez üssü olan Elazığ ve Malatya'da görüldü. Ancak Elazığ'daki bir bina, 6.8 büyüklüğündeki depremi sadece 3.1 gibi hissetmişti. Bu bina, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ydi.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, kentin en güvenli yapısı olarak biliniyor. Hastanenin yapımında kullanılan sismik izolatörler, böyle büyük bir depremin sonuçlarının nasıl yok sayılabileceğini gözler önüne seriyor. Çünkü hastane, depremde en ufak bir hasar almazken o panik anlarında ve yoğunluk sırasında da sanki hiçbir şey olmamış gibi hizmet vermeye devam edebildi.

Konuya ilişkin açıklamalar, hastanenin mimarı Ahmet Akyüz'den geldi. Binayı en başından beri tanıdığını söyleyen Akyüz, depremden dakikalar sonra hastaneye geçtiğini ve kendisi geldiği sırada pek çok Elazığlının da buraya gelmiş olduğunu ifade etti. Akyüz'e göre bölge halkının hastaneye koşmasının esas nedeni, binanın ne kadar sağlam olduğunun herkes tarafından biliniyor oluşuydu.

Mimar Ahmet Akyüz, hastanenin zemininde 872 adet sismik izolatör bulunduğunu söylüyor. Akyüz'e göre binanın tüm taşıyıcı kolonlarında bulunan sismik izolatörler, 6.8'lik deprem sarsıntısının üst katlara ulaşmasını engellemişti. Bu sayede de hem o an hastanede olan çalışanlar hem de diğer vatandaşlar, ne olduğunu anlamamışlar. Akyüz, bu sistem sayesinde binanın, hiçbir artçı depremi de hissetmediğini ifade ediyor.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde bulunan sismik izolatörler

Akyüz, sismik izolatör sisteminin nasıl çalıştığını da açıkladı. Akyüz'ün açıklamalarına göre sismik izolatörler, dört yönde 50 santimetreye kadar hareket edebilecek bir kapasiteye sahip. Yani bina, bu izolatörlerin üzerinde oturuyor ve olası bir deprem durumunda zemin, 50 santimetreye kadar hareket ediyor. İzolatörün üst kısmında kalan bina ise depremi çok az hissediyor. Üstelik bu sırada binada herhangi bir mekanik sorun yaşanmıyor ve elektrik kesintisi de olmuyor.

Yaşanan depremin ardından bu sismik izolatörleri kontrol ettiklerini ifade eden Akyüz, deprem anında tüm izolatörlerin yüzde 100 kapasite ile çalıştığını ve hiçbir sorunun olmadığını açıkladı. Bu sistemin İstanbul, Manisa ve Yozgat gibi şehirlerdeki hastanelerde de bulunduğunu ifade eden Akyüz, sismik izolatörlerin aslında ne kadar hayati bir öneme sahip olduğunu gözler önüne serdi.