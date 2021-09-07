Türkiye'de Gelecekteki 10 Yılda İhtiyaç Duyulacak 15 Meslek

Dünya sürekli evriliyor; doğal olarak bu dünyanın bir parçası olan bizler de öyle. Peki, her gün bir yenisinin eklendiği bu gelişmelerle birlikte gelecekte kendisine önemli bir yer edinmesi beklenen mesleklerin neler olduğunu biliyor musunuz?

Her gün hızla gelişen teknolojiyle birlikte insanların talep ve ihtiyaçları da doğru orantılı olarak günden güne değişmekte. Durum böyle olunca haliyle ihtiyaç duyulan meslekler de değişiyor tabii.

Önümüzdeki gelecek 10 yılda, şu an garanti olarak görülen çoğu mesleğin popülerliğini kaybedip yerini başka mesleklere devretmesi kuvvetle muhtemel. Biz de sizler için, iş verenlerin yakın gelecekte ülkemizde ve dünyada ihtiyaç duyulmasını beklediği 10 mesleği derledik. Listemize yer alan meslek grupları İŞKUR, Cognizant gibi şirket ve kurumlar tarafından yapılan araştırma sonuçları üzerine derlenmiştir.

İşte gelecek 10 yıl içerisinde Türkiye’de popülerleşmesi beklenen 15 meslek grubu:

Refakatçi

Veri tabanı yöneticiliği

Siber güvenlik uzmanı

Yazılım destek uzmanı

Robot mühendisliği

Mobil yazılımcı

Robot kaynak operatörü

Güneş enerji sistemi teknik personeli

ARGE mühendisi

İnternet televizyonculuğu

Üç boyutlu animasyon grafikeri

E-ticaret meslek elemanı

Dijital reklamcılık

Dil konuşma terapisti

Bilişim teknolojisi

Refakatçi

Sürekli gelişen biyoteknoloji ile birlikte insanların yaşam ömrünün artıp yaşlılık oranlarının yükselmesi beklenmekte. Bu yüzden de refakate ihtiyaç duyan insanların bakımını üstlenip onlara arkadaşlık edecek insanlara olan talep de doğal olarak artacak.

Veri tabanı yöneticiliği

Şirketlerin verilerinin kullanılabilir ve güvenli olmasını sağlayıp, bu verileri organize edecek yöneticilere olan ihtiyaç da günden güne artmakta. Görevi, kurumsal veri tabanı içerisinde bulunan satış, imalat, bordro gibi sistemleri ve daha fazlasını yönetmek olan veri tabanı yöneticiliği de önümüzdeki 10 yılda popülerlik kazanacak meslekler arasında.

Siber güvenlik uzmanı

Siber ağ ve bilgisayar teknolojileri belki de günümüzde en hızlı gelişen alan. Hal böyle olunca da çalıştığı kurumun elektronik bilgi sisteminin korunmasından sorumlu personellere olan ihtiyaç da artıyor. Siber güvenli uzmanları hem özel hem de devlet kurumlarında iş bulabilmekte.

Yazılım destek uzmanı

Görevi internet tabanlı uygulamalar için bilgi ve destek sağlamak olan yazılım destek uzmanları; bilgisayar programları, otomasyon çözümleri ve yazılımlar üzerine çalıştığı gibi ayrıca bunlar üzerine eğitim de verebilir.

Robot mühendisliği

Oldukça karmaşık ve teknik tasarımlarla haşır neşir olmayı gerektiren robotik mühendisliği, robot sistemleri geliştirme üzerine bir meslektir. Geleceğin önü en açık mesleklerinden birisi olan robot mühendisleri robotların üretim, tasarım ve işleyiş süreçlerinden sorumludur.

Mobil yazılımcı

Yazılımın mobil kısmından sorumlu mobil yazılım uzmanları, bu platformda etkin olarak uygulama geliştiren ve kullanıcı hizmetine sunan kişilerdir. Çalıştıkları şirketlerin faaliyetlerine göre Android ve IOS gibi platformlarda uygulama geliştirirler ve geliştirdikleri uygulamaların bakım ve test süreçleriyle ilgilenirler.

Robot kaynak operatörü

Üyesi olduğu kurumun prensiplerine göre, araç-gereç ve ekipmanları kullanarak işçi sağlık ve güvenliği, çevre koruma düzenlemeleri, mesleğin verimliliği ve kalite gereksinimlerine uygun bir şekilde çalışan robotik kaynak operatörlüğü de yakın gelecekte talebi oldukça artması beklenen meslek gruplarından.

Güneş enerji sistemi teknik personeli

Alternatif doğal enerji kaynaklarına olan ilgi küresel olarak yükselişte, haliyle bu doğal kaynaklardan en popüleri olan Güneş enerjisi üzerine çalışan uzmanlara olan ihtiyaç da artıyor. Güneş enerjisinin asla tükenmeyeceği gerçeğini de göz önünde bulundurduğumuzda, Güneş ışık ve ısısından elde edilen enerjiyi en etkili şekilde kullanmamızı sağlayan Güneş enerjisi teknikerliğinin son derece garanti bir meslek olduğu söylenebilir.

Ar-Ge mühendisliği

Listemizdeki bir diğer geleceğin parlak mesleklerinden olan, şirketlerin faaliyet gösterdiği alana uygun yeni sistemler geliştirmek, maliyeti düşürmek ve var olan sistemleri güncellemek üzerine çalışan Ar-Ge, yani araştırma ve geliştirme mühendisleri, firmaların Ar-Ge departmanlarında görevlidirler.

İnternet televizyonculuğu

Günümüzde artık her şeyi internetten halleder olduk. Okuduğumuz kitaplardan yaptığımız alışverişe kadar her işimizi dijital ortamlardan görüyoruz. Durum böyleyken artık televizyonculuk anlayışı da doğal olarak internet sektörünün bir parçası olmaya başladı. Son birkaç yılda hızla yükselişe geçen internet televizyonculuğunun bu yükselişi önümüzdeki yıllarda da devam edecek gibi gözüküyor. Bu yüzden de internet televizyonculuğunun oldukça açık bir geleceği olduğunu söyleyebiliriz.

Üç boyutlu animasyon grafikeri

Yazılım programları aracılığıyla tasarımların üç boyutlu modellerini veya nesnelerin görsellerini oluşturan multimedya sanatçılar olan üç boyutlu animasyon grafikerleri, mevcut taslak ve fikirleri de üç boyutlu modellere çevirir. Talebi her geçen gün artmakta olan üç boyutlu animasyon grafikerleri tıp, mimari ve mühendislik gibi birçok farklı sektörde iş imkanı bulabilir.

E-ticaret meslek uzmanı

E-ticaret meslek elemanı ya da sorumlusu; internet ve satış becerilerine hakim, online ticaret organize edip yönetebilen ve e- ticaret platformlarının kontrolünü sağlan meslek grubudur. Son birkaç yılda, özellikle pandeminin de etkisiyle herkesin online alışverişe yönelmiş olduğunu düşündüğümüzde, e-ticaret meslek uzmanlığına olan talebin gittikçe artacağını söyleyebiliriz.

Dijital reklamcılık

Dijital reklamcılık; son yıllarda dünya genelinde olduğu kadar ülkemizde de revaçta olan bir sektör. Hedef kitlelere ve müşterilere ulaşmak isteyen şirketler, televizyonlara olan ilginin düşüşe geçmesiyle birlikte artık ürünlerini online ortamlarda tanıtmayı tercih ediyor; bu yüzden de bu meslek grubunun gelecekte kendisine sağlam bir yer edinmesi oldukça muhtemel.

Dil konuşma terapisti

Dil ve konuşma terapistleri, vokal iletişimde yaşanan problemlerin engellenmesi ve bu konuda sıkıntı yaşayan kişilerin terapisiyle ilgilenerek bu alanlarda çalışma yapan kişilerdir. Yavaş yavaş popülerlik kazanmaya başlayan bu meslek grubunun önümüzdeki birkaç yıl içerisinde giderek yükselişe geçmesi bekleniyor.

Bilişim teknolojisi

Bilginin pratik bir şekilde işlenmesi ve faydalı hizmetlere dönüşmesini kapsayan bilişim teknolojileri oldukça geniş bir çalışma alanına sahip. Yazılım, hizmet, ekipman ve donanım ögelerinden oluşan bilişim teknolojileri, ürün ve hizmet geliştirme aşamalarının daha verimli ve insan odaklı olmasını sağlayarak şirket içi verimlilik sağlar. Kısacası, sürekli gelişen ve büyüyen bir sektör olan bilişim teknolojilerinin de yerinin oldukça sağlam olduğunu söyleyebiliriz.

Birçok kişi tarafından yakın gelecekte popülerlik kazanacağı düşünülen meslekler bu şekilde. Bu mesleklere duyulan talep ve ihtiyacın gerçekten de artıp artmayacağını zamanla göreceğiz; ancak sürekli gelişen dünyayla birlikte insanlığın da evrildiğini düşünürsek, bu mesleklerin popülerite kazanması da oldukça muhtemel gibi duruyor.