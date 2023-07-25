Ticaret Bakanı, sıfırdan pahalıya ikinci el otomobil satışını yasaklayan düzenleme kapsamında ne kadar ceza kesildiğini açıkladı. Açıklamaya göre yasağa uymayanlara şimdiye kadar 35,5 milyon TL ceza kesildi.

Ticaret Bakanlığı, bundan birkaç hafta önce ikinci el otomobil satışlarını ilgilendiren önemli bir karar almıştı. Bu kararla, ikinci el otomobillerin fiyatının artık sıfırdan pahalı olması yasaklandı. Uymayanlara da 300 bin TL’ye kadar ceza verileceği ifade edildi. Ancak yasağa rağmen usulsüz ilanlar sitelerde yer almaya devam ediyordu.

Bugün ise bakanlıktan konuya ilişkin yeni açıklamalar geldi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yasağa uymayanlara ne kadar para cezası kesildiğini açıkladı.

Sıfırdan pahalıya ikinci el araç satmaya çalışanlara 35,5 milyon lira ceza kesildi

Bolat, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda otomotiv sektörüne ait faaliyetleri paylaştı. Veriler, tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde ilan koyanlara şu ana kadar 35 milyon 447 bin TL idari para cezasının kesildiğini ortaya koydu.

Ticaret Bakanı, ayrıca düzenlemenin çıkmasından bu yana ilanlardaki değişimle ilgili de verileri paylaştı. Buna göre 24 Temmuz itibarıyla yasağa uymayan ilan sayısı 7 bin 483’den 3 bin 217’ye düştü. Bu sayı, ilk başlarda ise 20 bin 985’di. Yeni veriler, her ne kadar ciddi bir düşüş olduğunu ortaya koysa da hâlen binlerce usulsüz ilanın sitelerde yer almaya devam ettiğini ortaya koydu.