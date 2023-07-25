Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği'nin usulsüz ikinci el araba satışlarını engelleyecek bir yazılım üzerinde çalıştıkları bildirildi. Yazılım eğer otomatik olarak satışları engellerse, ikinci el sektöründe 'bir şeyler' yoluna girebilir.

Hükümetin bir süredir otomobil sektörüne odaklandığı bir sır değil. Özellikle de ikinci el otomobil piyasasını yakın markaj altına alan yetkililer, ilk aşamada 6 ay 6000 kilometre sınırı uygulaması hayata geçirildi. Ancak bireysel al-satçılar bu uygulamayı delince, bu kez herkes için geçerli bir uygulama haline getirildi. Tabi bu durum ikinci el pazarının ateşini düşürmedi. Ticaret Bakanlığı, birkaç hafta önce de ikinci el otomobil ilan fiyatlarının sıfırından pahalı olmasını yasakladı. Ancak geçtiğimiz günlerde yapılan bir açıklamada, düzenlemeye rağmen hala binlerce usulsüz ilan olduğu belirtildi.

Şimdiyse tüm bunlarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Habertürk'ün haberine göre ikinci el otomobil sektörü için yeni bir uygulama için kollar sıvandı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre Türkiye Noterler Birliği ile Ticaret Bakanlığı, bir yazılım için harekete geçti. Bu yazılım, usulsüz satışların engellenmesini sağlayacak gibi görünüyor. Ancak yazılımda da önemli bir eksik var. Gelin detaylara birlikte bakalım.

Geliştirilen yazılım, satış şartlarını karşılamayan araçların devrini engelleyebilecek!

Edinilen bilgilere göre geliştirilen yazılım, satılacak olan otomobilin 6 ay 6000 kilometre sınırına takılıp takılmayacağını anında tespit edebilecek. Ayrıca aracı devredecek kişinin bir yıl içerisinde kaç adet otomobil satışı yaptığı da aynı yazılımda bulunacak. Noter çalışanı, usulsüzlüğü gördüğü an satışın engellenmesini sağlayabilecek. Sektör kaynaklarına göre yazılım, ağustos ayının başı itibarıyla uygulamaya konulacak.

Şimdi gelelim bu yazılımdaki önemli eksiğe: Habertürk'e göre satışın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini engelleyecek olan kişi noter personeli. Eğer Ticaret Bakanlığı ile Noterler Birliği gerçekten böyle bir yazılım üzerinde çalışıyorsa, bu noktada engelleme kararının personele bırakılması tartışmalara yol açacaktır. Bunun yerine, yazılımın direkt olarak satışı engellemesi daha doğru bir çözüm olabilir. Nasıl borcu olan bir otomobil satılamıyorsa aynı şekilde şartları karşılamayan otomobillerin satışı da sistem üzerinden otomatik olarak durdurulabilir. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde, uygulamanın ne denli etkili olacağını daha iyi anlayacağız.