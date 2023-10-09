Sigara ve Kahveyi Birlikte İçtikten Hemen Sonra Dışkılama İsteği Doğmasının Sebebi Nedir?

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Çevremizde, sosyal medyada veya birçok kulaktan dolma söylentilerde bu durumu pek çok kez duymuşuzdur. Sigara içen insanlar tarafından da onaylanan bu durum, özellikle içen kişileri oldukça merak ettiriyor.

Sigara içmeseniz bile içen kişilerin yanındayken bu konuya dair muhabbetlere illaki tanık olmuşsunuzdur. Peki böyle bir şey gerçekten var mı, yoksa uydurmacadan mı ibaret?

İçenler (bizce içmeyin) veya içmeyenler... Merak edenler toplansın, açıklıyoruz!

Özellikle kahve+sigara kombosunu içenler iyi bilir ki bu durum tıpkı bir müshil etkisi yaratır. 

Sigara tuvalet ihtiyacı

Aslında bu komboda dışkı ihtiyacını getiren şey tam olarak sigara değil, aç karnına içtiğiniz kahve. Bilimsel olarak kahvenin, bağırsakları çalıştırarak dışkı ihtiyacını getirmesi kanıtlanmış bir gerçek. Üstelik bunu illa sigara veya kafein ile kombolamanıza da gerek yok.

Araştırmalar, kafeinli veya kafeinsiz bir kahvenin hafif laksatif (bağırsak hareketlerinin artması) olduğunu göstermiş.

Peki gelelim asıl konuya: O zaman neden sigara içmek bu kadar çok dışkı ihtiyacı doğuruyor dersiniz? Aslında bu sorunun net bir cevabı yok.

Birçok insan; nikotinin, uyarıcı bir madde olmasından dolayı bağırsakları uyardığını düşünse de bu, bilimsel olarak kanıtlanmamış bir varsayım olarak geçiyor. Yani bu, aslında bir plasebo etkisi de olabilir veya sigaranın günümüzde keşfedilmeyen laksatif bir etkisi de olabilir ancak şu anda kanıtlanmış bir etkisi yok.

Hatta bilim insanları bu konuya bir açıklık getirmek adına bir araştırma bile gerçekleştirmiş: Sigara içmeyen 8 kişiye 2 mg nikotin ve bazılarına da plasebo verilmiş. 1 saat boyunca bağırsak hareketleri incelenen katılımcılarda kayda değer herhangi bir değişiklik gözlemlenmemiş.

Yoksa kendi kendinize yeni bir sendrom mu ürettiniz dersiniz?

Lise tuvaletinde sigara içmek

Bizce bunun en komik açıklaması şu şekilde: Genelde içenlerin birçoğu lise yıllarında başladığı için tuvalette içmek bünye için bir alışkanlık hâline gelmiş olmalı. Yoksa bunun bizce ve bilim insanlarınca başka hiçbir açıklaması yok.

Kalabalık gruplar halinde hocalara yakalanma korkusuyla ve heyecanıyla hızlı hızlı içilen sigaralar, o heyecanın ve telaşın da etkisiyle bağırsaklarınızı belki de zorluyor olabilir.

Zamanla alışılagelmiş alışkanlıklar da hâlâ sigara içtiğinizde kendisini gösteriyordur belki de. Tabii bu sadece bizim şakaya dökülmüş varsayımımız, bunu unutmamak lazım!

Yoksa belki de sigaranın içindeki binlerce kimyasaldan biri gerçekten de sizin tuvalete çıkmanıza neden oluyor da olabilir. Bunu ancak ilerleyen dönemlerde bilim gösterir. Sağlıcakla kalın ve sağlığınız için sigara içmeyin!
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