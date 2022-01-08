Sigaraya Gelen Zam, Tüketimi Azaltmış Olabilir mi?

Doğal gaz ve elektrikten akaryakıta, gıda ürünlerinden sigara ve alkole kadar her alanda yaşanan zamlar halkı zorlamaya devam ediyor. Bu sırada bir araştırma kurumu da bu zamların tüketime olan etkisini araştırdı. Sigara tüketimi, gelen zamlardan sonra azalmış olabilir mi? Sorunun cevabı haberimizde…

Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde hız kazanan zam bombardımanı 2022 yılı başladığından itibaren de devam ediyor. Hatırlayacağınız üzere vatandaşlar, yeni yılın ilk sabahında doğal gaz ve elektriğe gelen dev zamlara uyanmışlardı. Üzerinden daha bir hafta bile geçmeden şehirlerarası otobüslere de tarihi zam gelmişti. Yaşanan bu zamlardan hem vatandaş hem de esnaf büyük zarar almaya devam ediyor.

Buna ek olarak geçtiğimiz günlerde sigara ve alkolün ‘özel tüketim vergilerine’ gelen %47 oranındaki zam, vatandaşlardan tepkilerin yükselmesine yol açtı. Peki, gösterilen bu tepkiler tüketim oranına da yansımış olabilir mi? NG Araştırma tarafından yürütülen bir çalışma, tüketicilerin zamlardan sonra sigara tüketimini azaltıp azaltmadıklarını araştırdı.

Tüketimde pek bir fark yok:

2022 yılının 4 ve 6 Ocak tarihlerinde Türkiye’nin dört bir yanından seçilen 1768 vatandaşın yer aldığı çalışmada %47’lik kesimin sigara içtiği ve %53’lük kesiminin de sigara içmediği tespit edildi. Sigara içen katılımcıların da %53’lük kısmı günde en az bir paket içtiklerini belirtirken gelen zamlar sonrasında dört kişiden üçü ‘sigarayı azaltmadıklarını’ ifade ediyor.

Öte yandan katılımcılara yöneltilen bir diğer soru da Covid-19 salgınının sigara tüketimini ne yönde etkilediğiyle ilgiliydi. Zamların ardından sigara tüketimini azalttıklarını söyleyen katılımcılar, Covid-19 salgını başladığında aynı şekilde sigara içtiklerini belirtiyor. Bu da, katılımcıların sigara tüketim oranının sağlık durumlarından değil, ekonomik durumlara göre şekillendiğini gösteriyor. Sigara içenlerin yarısının da bir ayda sigaraya 400 TL’den fazla para harcadığı tespit edildi.