Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) dün yaptığı açıklamalarda benzine 68 kuruş zam yapılacağını duyurmuştu. EPGİS'ten şimdi de yeni bir zam haberi geldi. Açıklamalarda, motorinde 1,29, benzine 0,61, LPG’ye 0,78 TL zam yapılacağı ifade edildi.

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberde Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) benzine zam yapılacağını açıkladığını duyurmuştuk. Yapılan açıklamalarda benzine 31 Aralık’tan itibaren 68 kuruş zam yapılacağı, bunun pompa fiyatlarına yansıyacağı ifade edilmişti.

2022 yılına girmeye hazırlandığımız şu saatlerde ise bir zam haberi daha geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, Türkiye’deki araç kullanıcılarını üzecek yeni açıklamalarda bulundu. EPGİS, 2022 yılının ilk gününde akaryakıt fiyatlarına zam yapılacağını duyurdu.

Yarından itibaren akaryakıt fiyatlarına zam yapılıyor

EPGİS tarafından yapılan açıklamalara göre bu gece yarısından, yani 1 Ocak 2022’den itibaren benzine, motorine ve LPG’ye pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde zam gelecek. EPGİS’in bu açıklamalarının ardından benzin ve motorinin fiyatları 13 liraya yaklaşmış oldu.

EPGİS tarafından yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi: “01/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere: Motorinde 1,29, Benzinde 0,61, LPG’de 0,78 TL/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.