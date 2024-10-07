8 Ekim'de çıkış yapacak Silent Hill 2 Remake, trollerin saldırısına uğradı. Oyunun Wikipedia sayfasından inceleme puanları düşürülmeye çalışıldı.

Konami’nin ikonik korku ve hayatta kalma oyunu Silent Hill 2’nin günümüze uyarlanmış remake’i, erken erişim olarak 6 Ekim günü çıkışını yaptı. Normal çıkış tarihi ise yarın, yani 8 Ekim idi.

Oyunun çıkış tarihinin gelmesiyle inceleme puanları da paylaşılmaya başladı. Oyun dünyasının birçok önde gelen internet sitesi, Silent Hill 2 Remake’e yüksek puanlar verdi, onu yılın en güçlü oyunlarından biri olarak nitelendirdi. Öyle ki bunun sayesinde Metacritic’te puanı 87’ye kadar çıkmıştı. Ancak yapım, Wikipedia tarafında trollerin saldırısına uğradı.

Troller, Silent Hill 2’nin inceleme puanlarını değiştirmeye çalıştı, oyunun Wikipedia sayfası kapandı

Dün yaşanan olayda Wikipedia, oyunun sayfasını kilitlemek zorunda kaldı. Nedeni ise trollerin oyunun inceleme puanlarını düşürmeye çalışmasıydı. IGN’den EuroGamer’a PCGAmesN’den GameSpot’a kadar birçok sitenin puanları 8-9 seviyelerinden 0-1 seviyelerine kadar düşürüldü.

Neyse ki bu saldırı çok uzun sürmedi. Wikipedia’nın kilitlemesinin ardından puanlar normal hâline geri döndürüldü. Şu anda buradan ulaşabileceğiniz sayfadan oyunun inceleme puanlarını görebilirsiniz.

Bunun neden yaşandığı konusunda ise bir bilgi yok. Bazıları bazı kadın karakterlerin kıyafetlerinin ve yüz hatlarının değiştirilmesi nedeniyle hedef alınmış olabileceğini söylüyor. Ancak bu da kesin değil. Neden olursa olsun oldukça gereksiz bir saldırı olduğunu söyleyebiliriz.

Silent Hill 2 Remake fragmanı