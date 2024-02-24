Silent Hill serisindeki şarkılar

Oyun müzikleri bazen sadece oyunda duyduğunuz bir müzik olmakla kalmıyor. Silent Hill, bunun en büyük örneklerinden birisi. Dinlediğiniz her şarkısında sizi farklı şekilde büyüleyen Silent Hill serisindeki müziklerin, sadece oyun müziği olduğuna inanamayacaksınız.

Silent Hill çoğu oyuncunun aklına korku dolu serüveniyle ve oyun müzikleriyle kazındı. Oyun müziği sektörüne bambaşka bir soluk kazandıran Silent Hill'ın her müziğiyle ayrı bir yolculuğa çıkmanız mümkün.

Tüm müzikleri birbirinden güzel olan Silent Hill serinde elbette bazıları bir tık daha öne çıkıyor. Bunlar arasından en beğendiklerimizi sizler için derledik.

Listemize birazcık sakin bir şarkıyla girelim.

Sanki Silent Hill’ın tüm kargaşasını geride bırakmışız da evimizin merdivenine oturup tüm hayatı sorguluyoruz: Cradel Of Forest

I Want Love’ın sakin başlangıcı sizi yanıltmasın.

Hayatın tüm problemlerini tam geride bıraktık sanarken, bir anka kuşu misali yeniden doğacağız fakat hâlâ kafamızın içindeki sesler buna izin vermiyor. Gitar solosunu dinlemeden kesinlikle geçmeyin.

Bu sefer tam olarak bir anka kuşu misali yeniden doğuyoruz: Waiting for you

Bu şarkının bize hissettirdiği, sanki bir filmin içinde ana karakteriz ve vahşi doğanın tüm zorluklarının üstesinden geldik. Arkada da bu şarkı ile havalı bir yürüyüş yapmayalım mı?

Şimdi tüm yaşadıklarımızı tekrardan gözden geçirme zamanı: The Sacred Line

Zorlu mücadelenin ardından havalı yürüyüşümüzü yaparken, kafamızda art arda geçmişte yaşadığımız tüm zorluklar bir film şeridi gibi geçiyor.

One More Soul to the Call, ‘’Bu sadece bir oyun müziği olamaz!’’ dedirtiyor.

Lisa karakteri ile yakınlaştığınızda, bu şarkı sizin için bambaşka bir anlam ifade edecek: Lisa’s Theme

Room of Angel’ı dinlerken otomatik olarak arkanıza yaslanıp gözlerinizi kapatarak derin düşüncelere dalıyorsunuz.

Dertlendiğinizde derdinize dert, spor yaparken de ağırlığınıza ağırlık katacak türden: Hell Frozen Rain

Acceptance, aklımıza küçükken annelerimizden dinlediğimiz ninnileri getiriyor.

Editörün favorisi: Promise

Buraya kadar takip ettiğiniz içeriği hazırlarken bile tekrar tekrar dinlediğim Promise, Silent Hill’e ilgisi olmayanların bile beğenisini topluyor.

Sizin Silent Hill müzikleri arasında en beğendiğiniz hangisi oldu?

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