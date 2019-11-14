PC'nizin Işın İzleme Özelliklerini Test Edebileceğiniz Oyun

Crytek, bilgisayarınızın ışın izleme özelliklerini test edebileceğiniz Neon Noir adında bir benchmark oyunu geliştirdi. Bugün itibarıyla CryEngine Marketplace'ten ücretsiz olarak indirebileceğiniz oyun, Hem AMD hem de Nvidia tabanlı grafik işlemcilerde çalışıyor.

1999 yılında üç Türk kardeş Cevat, Avni ve Faruk Yerli tarafından Almanya'nın Coburg şehrinde kurulan Crytek, 2007’de piyasaya sürdüğü FPS oyunu Crysis ile satış rekorları kırmıştı. Devamında geliştirdiği oyunlarla başarılı çizgisini devam ettiren stüdyo, bu kez de bilgisayarınızın ışın izleme özelliklerini test edebileceğiniz bir oyun yayınladı.

Neon Noir adındaki benchmark oyunu, CryEngine Marketplace aracılığıyla ücretsiz olarak indirilebiliyor. Öncelikle platform üzerinde bir hesap açmanız ve e-postayla gönderilen bir bağlantı aracılığıyla hesabınızı doğrulamanız gerekiyor. Daha sonra launcher’ı indirip yüklemeniz, ardından da oyunu CryEngine Marketplace’deki sepetinize eklemeniz lazım. Son adım olarak da 4.4GB boyutundaki Neon Noir’ı launcher aracılığıyla bilgisayarınıza indirmeniz gerekiyor.

Crytek Neon Noir minimum sistem gereksinimleri:

AMD Ryzen 5 2500X veya Intel Core i7-8700

AMD Vega 56 (8GB) veya Nvidia GeForce GTX 1070 (8GB)

16GB RAM

Windows 10 64 bit

DirectX 11

Işın izleme seviyesini ‘Very High’ veya ‘Ultra’ olarak ayarlama seçeneğiniz bulunuyor. Ayrıca ekran çözünürlüğünü değiştirme opsiyonu da var. Neon Noir’ın en güzel yanlarından biri ise hem AMD hem de Nvidia grafik işlemcilerle çalışması. Zira diğer ışın izleme yöntemleri sadece özel RT çekirdeği olan GPU’larla çalışıyor. Bu nedenle CryEngine'in ışın izleme teknolojisi hem donanım hem de arayüz anlamında benzersiz bir yaklaşım benimsiyor. Neon Noir oyununu buradaki bağlantıdan ücretsiz olarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz.