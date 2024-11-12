Nintendo'nun en popüler karakterlerinden olan Link'in, Legends of Zelda: Echoes of Wisdom'da konuşmanın ucundan döndüğü ortaya çıktı.

Bazı oyun karakterlerinin ikonikleşmiş özellikleri oluyor. Nintendo'nun en önemli karakterlerinden biri olan Link de konuşmaması ile biliniyor. Aslında bu durum Link'e özel değil, serinin ana karakterleri hiçbir zaman için kendi oyunlarında konuşmuyor. Gelen haberlere göre Link, Legends of Zelda: Echoes of Wisdom'da konuşacaktı ancak geliştirici ekip son anda bu karardan vazgeçti.

Echoes of Wisdom'ın yönetmenleri Satoshi Terada ve Tomomi Sano ile oyunun yapımcısı Eiji Aonuma, bu yıl piyasaya çıkan oyunla ilgili olarak bir röportaj verdi. Yapılan röportajda ekip, Legends of Zelda oyunlarındaki ana karakterin sessiz olması geleneği hakkında da konuştu.

Link'in konuşması "yanlış" gelmiş

Echoes of Wisdom'da ana karakterimiz Zelda ve bu yüzden de konuşmama sırası da Zelda'ya gelmiş durumda. Bu da Link'e uzun yıllardan sonra ilk defa diyalog kurma şansı getirmişti. Hatta oyunun ilk hâlinde Link için diyalog da hazırlanmıştı.

Oyunu geliştiren ekip daha sonra ise Link'in konuşmasının "doğru gelmediği" gerekçesiyle bu karardan vazgeçti. Ayrıca oyunun geliştirme aşamasında da, Link şimdiye kadar hiç konuşmadığı için karakterin ne diyeceğine de karar verilemediği ifade edildi.

Nintendo'nun Link'i konuşturmama kararı hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Legend of Zelda evrenini seviyor musunuz?