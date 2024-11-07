League of Legends evreninde geçen Arcane dizisinin toplam maliyeti ortaya çıktı.

Arcane dizisi, League of Legends evrenini Netflix ekranlarına taşımıştı. Yapımın üretim ve tanıtım maliyetleri ortaya çıktı. Son gelen haberlere göre Arcane, toplamda 250 milyon dolara mal oldu. Bu da yapımı tüm zamanların en pahalı animasyonu konumuna getirdi.

Arcane dizisinin ikinci sezonu bekleniyor. 250 milyon dolarlık maliyet, dizinin iki sezonundaki toplam 18 bölümün maliyeti olarak karşımıza çıkıyor. Firmanın ilk sezondaki dokuz bölüm için 80 milyon dolardan fazla harcadığı ifade edilirken, yapımın son sezonunun ise 100 milyon dolara yakın bir maliyeti olacağı belirtiliyor.

Çalışan masrafı maliyetleri yükseltiyor

Variety'nin iddialarına göre maliyetlerin bu kadar artmasının nedeni ise firmanın "çalışan odaklı yaklaşımının, geliştirme sürecindeki gecikmelerden dolayı artması ve ikinci sezonun yazım süreci bitmeden üretim aşamasına geçilmesi" olarak gösterildi. Yapım maliyetlerine ek olarak Riot, ilk sezonun reklamları için 60 milyon dolar harcadı.

Konuyla ilgili olarak Riot kurucuları arasında yer alan CPO Marc Merrill, yaptıkları masraftan yana rahat olduklarını, oyuncularına layık bir yapım geliştirmek için bu maliyeti göze aldıklarını ifade etti. Merill ayrıca 250 milyon dolar maliyet iddialarını kabul etti.

Arcane'in ikinci sezonu 9 Kasım'da Netflix'te yayına girecek. Dizinin ilk sezonu, League of Legends severlerin de animasyon severlerin de beğenisini kazanmıştı.