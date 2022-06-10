Ay'ın Şimdiye Kadarkı En Detaylı Haritası Oluşturuldu

Çin'de bulunan bilim insanları, Ay'ın şu ana kadarki en detaylı haritasını oluşturduklarını açıkladı. 1/2 500.000 ölçekli haritanın Ay araştırmalarına yardımcı olabileceği ifade edildi.

Hepimizin bildiği gibi insanlığın uzay araştırmaları her geçen gün daha da hızlanıyor. Uzayın derinliklerindeki araştırmalarımız hız kesmeden devam ederken Dünya’da üzerinde de bu konu hakkında çalışmalar yürütülüyor.

Şimdi de Çin’de bulunan bilim insanları, önümüzdeki yıllarda tekrar astronot gönderilmesi planlanan Dünya’nın tek doğal uydusu Ay ile ilgili önemli bir gelişmeye imza attı. Science Bulletin üzerinden yayımlanan makaleye göre araştırmacılar, Ay’ın şu ana kadarki en detaylı haritasını oluşturmayı başardı.

Ay’daki araştırmalara büyük katkı sağlayacak

Çin Bilimler Akademisi, ülkenin Jeokimya Enstitüsü ve diğer kuruluşlarından araştırmacılar, Ay’ın yüzeyinin şu ana kadar yapılmış en detaylı haritasını çıkarmayı başardı. 1/2 500.000 ölçekli olduğu belirtilen haritanın; yüzeydeki kayalar, kraterler ve havzalar gibi birçok detayı içinde bulundurduğu ifade edildi.

Daha önceki hiçbir haritanın bu kadar detaylı olmadığını aktaran bilim insanları, bunu başarmak için son yüzyılda farklı ülkelerin Ay’dan toplanan jeolojik verilerinden yararlandıklarını kaydetti. Bunun yanı sıra bunun iki katı ölçekli haritaların hâlihazırda bulunduğu, ancak o haritaların sadece Ay’ın belli bölgelerini içerdiği aktarıldı. Yayınlanan yeni haritanın Ay’ın yüzeyinin tamamını kaplaması da onu şimdiye kadarki en ayrıntılı harita yaptı.

Son olarak araştırmacılar, haritanın 12.341 çarpma krateri, 81 çarpma havzası, 17 kaya türü ve Ay’ın evrimi ile ilgili birçok bilgiyi içerdiğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı: “Haritanın, Ay’daki bilimsel araştırmalar, iniş yerleri seçimi, keşifler gibi konulara büyük katkı sağlaması bekleniyor.”