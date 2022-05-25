Şimdiye Kadarki En Güçlü Golf: İşte 20. Yıl Özel Golf R

Volkswagen, 20. yılı için özel bir Golf R tanıtımı gerçekleştirdi. Tasarım açısından standart Golf R'dan birazcık farklı olan otomobil, güçlendirilen motoru ile bugüne kadarki en güçlü Golf olma unvanına sahip oldu.

Alman otomobil devi Volkswagen, bugüne kadarki en güçlü Golf modelini resmen duyurdu. Golf'ün yüksek performanslı paketi olan Golf R için özel bir çalışma yapan şirket, 20. yılını kutlayan modeli hiç olmadığı kadar güçlendirdi. 20. yıla özel olarak üretilen Golf R, performansının yanı sıra özel tasarımı ile de dikkat çekiyor.

Yeni Golf R'ın tasarımı, hali hazırda piyasada olan Golf 8'e genel olarak benziyor. Ancak araçta özel bir ızgara tasarımı görüyoruz. Bununla birlikte; 20. yıla özel Golf R'ın far yapısı da sanki birazcık daha kavisliymiş gibi duruyor. Aracın arka kısmına baktığımızda ise değişen egzoz çıkışları ve spoyler, doğrudan gözümüze çarpan detaylar arasında yer alıyor.

Karşınızda bugüne kadarki en güçlü Golf

20. yılına özel Golf R'ın iç tasarımına baktığımızda, Golf 8 ile büyük oranda benzerlik görüyoruz. Ancak iki noktada önemli farklılıklar var. Bunlardan bir tanesi nappa kumaş kaplama. İkinci önemli husus ise iç tasarımda kullanılan karbon fiber malzeme. Öyle ki Volkswagen tarihinde ilk kez bir otomobil, gerçek karbon fiber ile donatıldı.

Haberimizin başında; bunun bugüne kadarki en güçlü Volkswagen Golf olduğunu söylemiştik. Gerçekten de öyle. Bu özel otomobilde 328 beygir gücünde ve 400 Nm tork değerine sahip bir motor yer alıyor. Standart Golf R'ın motorunun 315 beygir gücünde olduğunu hatırlatalım. Volkswagen'e göre 20. yıla özel Golf R, 4,6 saniyede 100 km/sa hıza ulaşabilecek. Bu arada; bu Golf R'ın R-Performance isimli performans artırıcı paketini içerdiğini belirtelim. Yani özel versiyon Golf R'ın standart versiyondan eksiği yok, fazlası var.

Volkswagen, 20. yıla özel Golf R'ın fiyatına ilişkin bir açıklama yapmadı. Ayrıca bu aracın Türkiye pazarına gelip gelmeyeceğine dair herhangi bir açıklama da yok.