The Sims 4'te Oyuncular Cinsel Eğilimlerini Seçebilecek

Electonic Arts, The Sims 4 için 28 Temmuz'da yeni bir ek paket yayınlamaya hazırlanıyor. Bu ek paketle birlikte bütün oyuncular, oyun içerisinde karakterlerinin cinsel eğilimlerini değiştirebilecek.

Bir zamanlar Will Wright'ın bir kişinin günlük hayatını kontrol etmeyi planladığı oyununun kimse yüzüne bakmamış, bir insan hayatını oynamak sıkıcı olacağı gerekçesiyle kapılar birer birer Wright'ın yüzüne kapatılmıştı. Bu şanssız dönem ise Maxis'in oyunu yapması ile son bulmuştu. O zamandan bu zamana The Sims serisi giderek büyüdü.

Serinin son oyunu olan The Sims 4 de çok uzun zamandır oyuncuların keyifle oynadığı bir yapım oldu. Ek paketlerle sürekli genişleyen The Sims 4'te daha önce Star Wars evreninde gezmiş, sanal mağazadan kıyafet almıştık. Tabii bütün ek paketleriyle birlikte oyunun biraz(!) tuzluya geldiğini de söylemek lazım.

The Sims 4'te cinsel yönelim seçme özelliği nasıl çalışacak?

28 Temmuz'da The Sims 4'ün 12. ek paketi yayınlanacak. Bu ek paketin çıkışı ile birlikte, High School Years adlı lise paketini almayan oyuncular da dahil tüm oyuncular karakterlerinin cinsel eğilimlerini değiştirebilecek.

Firmadan yapılan açıklamada bu güncelleme ve bir önceki hitap şekli seçimi güncellemesi arasında, hayatın her rengini yansıtacak ve her rengine saygı duyacak çeşitli geliştirmeler yapıldığı belirtildi. Maxis bu süreçte GLAAD ve It Gets Better Project ile çalıştı. Amaçlarını ise bu özelliğe en geniş açıdan yaklaşarak mümkün olan en çok bakış açısını oyuna dahil etmek olarak açıkladı.

Oyuncular bundan sonra karakter oluşturma ekranında karakterleri için birden fazla çekicilik ayarı yapabilecek, Ayrıca karakterin kimlerden hoşlanabileceğini ve eğiliminin oyun içinde değişip değişemeyeceği ve hangi karakterlerle WooHoo (Cinsel birliktelik) yaşanabileceği de seçilebilecek.

Aslında Sims oyunlarında ilk oyundan bu yana eşcinsel ilişkiler mümkün oluyordu. Yeni özellik sayesinde oyuncular karakterlerinin yönelimleri üzerinde daha fazla söz sahibi olacak.