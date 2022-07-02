The Sims'in Yeni Ek Paketi Sanal Kıyafet Mağazası İçerecek

The Sims'in 28 Temmuz'da satışa sunulacak olan Lise Yılları isimli yeni ek paketi, karakterlerin lise hayatı yaşamasına olanak tanıyacak. Bunun yanı sıra ek paket, sanal bir kıyafet mağazasını içerecek ve genç simlere 'simfluencer' olma imkanı sunacak.

İlk olarak 2014 yılında piyasaya sürülen yaşam simülasyonu türündeki The Sims 4, çıktığı günden beri ek paketleri ile birlikte oyunseverler tarafındab beğeniyle oynanıyor. Geçtiğimiz aylarda bu yapımla ilgili ilginç bir içeriği sizlerle paylaşmıştık. Bu haberimizde, ek paketlerle The Sims 4 oyununa tamamen sahip olmanın 9 bin TL’den fazla tuttuğu görülmüştü.

Şimdi ise oyuna yeni bir ek paket geliyor. The Sims 4 High School Years (Lise Yılları) ismini taşıyacak bu paket ile simlerin okula gidebileceği, derslere katılabileceği ve yurtlarda kalabileceği ifade ediliyor. Ayrıca gelen yeni açıklamalar, paket ile oyuncuların sanal bir kıyafet mağazasına erişiminin olacağını ortaya koyuyor.

The Sims 4 High School Years paketinde sanal kıyafet mağazası yer alacak

The Sims 4 High School Years paketi, popüler kıyafet şirketi Depop’tan gelen giysileri içeren bir sanal mağazaya sahip olacak. Depop, vintage ürünleri indirimli fiyatlarla satan çevrim içi bir satış platformu olarak tanımlanıyor. Bu da lise paketiyle karakterlerin buralardan kıyafet satın alabileceğini ortaya koyuyor.

Açıklamalara göre yeni paket, balo, okul şakaları, dersten kaçma gibi birçok ‘gençlik’ ögesini oyunseverlere sunacak. Ayrıca genç simlerin, Depop’a benzeri Trendi isimli bir uygulamayla ‘Simfluencer’ olabileceği ve oyun içi paralardan kazanabileceği aktarılıyor. Ayrıca bu karakterlerin Thriftea isimli sanal mağazadan kıyafet satın alıp trendleri belirleyebileceği ifade ediliyor.



Ayrıca oyunda yer alacak kıyafetlerin, gerçek Depop satıcıları tarafından tasarlanacağı da aktarıldı. The Sims yetkililerinden Julia Victor da ortaklık ile ilgili açıklamalarında, “Sims 4 Lise Yılları paketi için Depop ile yaptığımız iş birliği, günümüzün moda trendlerini ve Z kuşağının moda görüşünü yansıtan benzersiz ve gerçek bir oyun deneyimini oyunculara sunmamızı sağladı” ifadelerini kullandı. The Sims 4 High School Years, 28 Temmuz Perşembe günü Steam, PlayStation, EA Origin, Xbox ve PlayStation platformlarından satışa sunulacak.