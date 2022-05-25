Sims 4'e 'Gerçekten' Sahip Olmanın Bedeli 9.300 TL!

Oyun dünyasının efsaneleşen oyunlarından The Sims 4, Electronic Arts'ın para basma makinesi olarak yeni içeriklere kavuşmaya devam ediyor. Peki, oyunu tüm ek paketleriyle satın almaya kalktığınızda cebinizden ne kadar çıkması gerekiyor?

Oyunları gerçek anlamda parça parça satmasıyla oyun dünyasında kötü bir üne kavuşan Electronic Arts, sahip olduğu bu özelliği bir oyununda aşırı baskın bir şekilde hissettiriyor. Oyun dünyasının en efsane serilerinden The Sims’in 2014’te yayımlanan son oyunu The Sims 4, şu anda 53 adet ek pakete ev sahipliği yapıyor.

Electronic Arts, bu oyunda ek paketlerin durumunu öylesine abartmış durumda ki bir yaşam simülasyonu oyununda çocuğunuzun bebeklik ve çocukluk dönemi eşyaları için 100’er TL gerçek para vermeniz gerekiyor. Peki The Sims 4’ü şu anda ‘tamamen’ satın almaya kalkarsak, cebimizden toplam kaç TL çıkıyor?

The Sims 4'e tamamen sahip olmak için kaç para ödemek gerekiyor?

Aslında bunun hesabını bundan 3 yıl önce yapmış ve sizlerle paylaşmıştık. O zaman yaptığımız hesapta oyun henüz Steam’de olmadığından, EA’in kendi oyun platformu Origin’de TL desteği başlamadığından euro üzerinden hesaplama yapmıştık. Dönemin kuruyla ve o zamanki ek paketlerle yaptığımız çalışmamızda toplam masraf 4.575 TL çıkmıştı. Oyunun sadece kendisi, o dönem 250 TL idi (Bugün yerel fiyatlandırma ile 199,99 TL)

Öte yandan The Sims 4, ardımızda bıraktığımız 3 yıl içinde birçok yeni ek pakete daha kavuştu. Bu ek paketlerin yalnızca biri, ‘Holiday Celebration Pack’ isimli ek paket ücretsiz olarak yayımlandı. Geriye kalan tüm paketlerse en az 59,99 TL’lik fiyat etiketine sahipti. Peki yeni ek paketlerle ve yerel fiyatlandırmayla oyunun ‘tamamının’ güncel ücreti ne oldu?

11 adet 59,99 TL, 18 adet 99,99 TL, 11 adet 199,99 TL ve 11 adet 399,99 TL’lik ek pakete sahip olan The Sims 4’ü, oyunun kendisiyle birlikte almaya kalkarsanız, cebinizden toplam 9.369,48 TL çıkması gerekiyor. Oyunu 3 yıl önceki gibi euro karşılığında satın almaya kalktığınızdaysa bu sayı 15.575 TL’ye (894,49 euro) çıkıyor.