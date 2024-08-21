PUBG'nin yapımcısı Krafton tarafından geliştirilen The Sims rakibi InZOI'nin karakter oluşturma fragmanı yayımlandı.

The Sims'e rakip olmaya çalışıp başarısız olan birkaç oyun görmüş olsak da, PUBG'yi de geliştirmiş olan Krafton oldukça gerçekçi bir yaşam simülasyonu ile bu alanda rekabete girmeye hazırlanıyor. InZOI adlı oyunun karakter oluşturucu fragmanı paylaşıldı. Bu aracı Steam üzerinden ücretsiz olarak indirip kullanmak da mümkün.

InZOI için Krafton'un daha önce Dragon's Dogma 2 gibi oyunlarda kullandığı stratejiyi tercih ettiğini ve oyun çıkmadan önce karakter oluşturma aracını tanıttığı dikkat çekiyor. Böylece oyuncular, daha oyunu oynamaya başlamadan önce de karakterler ile bağ kurmaya başlayabiliyorlar.

Karakter oluşturucu kısa süreliğine açık olacak

InZOI'nin tam sürümünün çıkışı için 2024 yılının sonları işaret ediliyor. Yine de karakter oluşturucunun oyunseverlere sunulması artık oldukça ufak tefek noktalar kaldığına işaret ediyor. Özellikle The Sims oyuncularının da bu demoya gösterdikleri ilgi, iki yapım arasında ciddi bir rekabet olacağını da gösteriyor.

Öte yandan Reddit ve diğer platformlardaki yorumlara baktığımızda, oyuncuların InZOI'yi bekledikleri kadar The Sims 4'e de kızgın oldukları dikkatleri çekiyor. Pek çok oyunsever InZOI'nin hakkını teslim etse de The Sims 4'ün de seviyeyi oldukça düşürdüğünü ifade ediyor.

Her alanda olduğu gibi bu alanda da rekabet iyidir, bakalım biz oyunseverler bu rekabetten ne kazanacağız.