Birkaç ay önce iddiaları ortaya çıkan Barbie filmi için yeşil ışık yakıldığı öğrenildi. Amazon MGM, Margot Robbie'nin hem yapımcı hem başrol olacağı filmin prodüksiyonundan sorumlu olacak.

Video oyunları şu sıralarda film ve dizi yapımcılarının gözdesi hâline gelmiş durumda. Fallout’tan The Last of Us’a, Sonic’ten Mortal Kombat’a kadar onlarca oyunun son yıllarda dizi ve film olarak uyarlandığını görmüştük. Birkaç ay önce ortaya atılan bir iddia ise The Sims’in filminin geleceğini göstermişti.

Şimdi ise bu konuda önemli bir gelişme yaşandı. Puck News tarafından paylaşılan habere göre Amazon MGM’in filmin yapımcılığını üstlenecek stüdyo olacak. Yani Electronic Arts’ın meşhur yaşam simülatörü, gerçekten de beyaz perdede karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Margot Robbie başrolde yer alacak

Film hakkında ilk çıkan bilgilerde, son olarak Barbie filmiyle karşımıza çıkan dünyaca ünlü oyuncu Margot Robbie’nin filmde başrolde yer alacağı ve yapımcılık yapacağı belirtilmişti. Robbie’nin ayrıca Briony Redman ile birlikte senaryoya katkıda bulunacağı da söyleniyor. Filmin yönetmenliğini ise Kate Herron üstlenecek.

The Sims filmi için en başta Netflix öne çıkmış ve daha yüksek bir teklif vermiş. Ancak Margot Robbie ve ekibi, filmin platform yerine dünya çapında sinemalarda vizyona girmesini istemiş. Bu yüzden de yarışı Amazon MGM kazanmış.

The Sims filmi hakkında bildiklerimiz bu kadar. Çıkış tarihi ve oyuncuları belli değil. Nasıl bir konuya sahip olacağını da bilemiyoruz. Tahmin yürütmek de pek mümkün değil çünkü The Sims’in hikâyeli bir oyun olmadığını, kendi karakterlerinizi oluşturup onlara bir hayat yaşattığınız yaşam simülatörü olduğunu biliyoruz. Belki Barbie tarzı bir şekilde uyarlanabilir. Nasıl olacağını görmek için beklememiz gerek.