Sinemalarda 2020 Yaz Sezonu Pratikte İptal Oldu

2020 yılının yaz aylarında sinemaya yapımlar birbiri ardına erteleniyor. Bu yılın yaz aylarında sinemada izleyebileceğimiz çok fazla önemli yapım olmayacak. Bu durum farklı filmlerin sürpriz yapmasını sağlayabilir.

Koronavirüs pandemisi ile birlikte ilk etkilenen sektörlerden biri de sinema olmuştu. Önümüzdeki sürede yavaş yavaş da olsa açılması beklenen salonların doluluk oranları, alınan önlemler ışığında baktığımızda oldukça düşük olacak.

Haliyle onlarca, yüzlerce milyon dolar yatırım yapan yapımcılar, boş salonlara filmlerini oynatmak istemiyorlar. Bu da pek çok yapımın ertelenmesine neden oluyor. Şu ana kadar iptal edilen pek çok film oldu.

Büyük yapımlar peşpeşe erteleniyor

Yapımların önemli bir kısmı Temmuz ayının ortalarında ya da sonlarında vizyona girecek şekilde erteleniyor. Öte yandan o dönemde vizyona gireceği bilinen başka önemli yapımlar da bulunuyor. Özellikle Warner Bros'un son ertelemelerle birlikte takvimi oldukça sıkışık gözüküyor.

Son olarak Christopher Nolan’ın Tenet filmi de ertelenmişti. Warner Bros aynı zaman aralığına Wonder Woman 1984’ü de sıkıştırmayı deneyecek. Ayrıca sinemada da yaz dönemi oldukça hareketsiz geçecek gibi gözüküyor.

Şu anda Walt Disney’in Mulan filmi ise 24 Temmuz’da vizyona girecek. Warner Bros, Tenet’i Inception’ın 10. yıldönümünde 17 Temmuz’da vizyona sokma fırsatını tepmiş oldu. Öte yandan Disney’in de Mulan’ı 14 Ağustos haftasına taşıması mümkün gözüküyor.

Yeni yapımların vizyona girişleri için ortada bir başka önemli durum daha var: Akademi ödülleri. Oscar olarak da bilinen bu ödüllerin bu yıl verilmeme ihtimali var. Bu da önemli yapımların 2021’e atılmasına neden olabilir. 2020 yazı için ise yeni yapımlar ve yeni isimler kendilerini gösterme fırsatını bulabilir.

Disney bu yaza damga vurabilir

Mulan’ın ertelenmemesi ile birlikte Disney, bu yazın en büyük kazananı olabilir. Şu anda yaz döneminde vizyona girecek filmlerde pek de blockbuster olabilecek bir şey yok. Gerard Butler’ın göktaşıyla boğuştuğu Greenland gibi yapımlarda o potansiyel gözükmüyor.

Mulan’ın vizyona girişi, 17 Temmuz’da Disney tema parklarının ziyaretçilere açılması ve bu yıla özel olarak 22 takımlı şekilde Disney World’de gerçekleştirilecek olan NBA Play-Offları ile 2020 yazına damgasını vurma şansına sahip.