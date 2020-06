Hepimizin heyecanla beklediği pek çok filmin vizyon tarihlerinde değişiklikler yaşandı. Warner Bros., aralarında The Matrix 4 ve Godzilla vs. Kong'un da bulunduğu pek çok filmin vizyon tarihini erteledi.

İçinde bulunduğumuz dönem, pek çok sektörü etkilediği gibi sinema sektöründe de büyük aksaklıklara sebep oldu. Setlerin ertelenmesi, sinema salonlarının kapatılması gibi durumlar yüzünden yalnızca içinde bulunduğumuz günler değil, tüm sinema sektörünün gelecek planlamaları da değişti. Warner Bros. da tüm bu koşullar altında planını yeniden yapmış olacak ki pek çok beklenen filminin vizyon tarihlerinde değişikliklere gitti.

The Matrix serisinin hepimizin merakla beklediği yeni filminin çekimlerine de koronavirüs salgını sebebiyle ara verilmişti ve ekibin temmuz ayında yeniden sete dönmesi bekleniyordu. Yaşanan aksaklıklar sebebiyle olacak ki Warner Bros., filmin vizyon tarihini 21 Mayıs 2021’den 1 Nisan 2022’ye taşıdı. 20 Kasım 2020’de vizyona girmesi planlanan Godzilla vs. Kong da vizyon tarihi değişen filmlerden biri oldu. Beyaz perdede yeniden Matrix efsanesiyle buluşacağımızı düşündüğümüz 21 Mayıs 2021, artık Godzilla vs. Kong’un yeni vizyon tarihi.

Vizyon tarihi değişen diğer filmler:

1. Tenet:

Nolan'ın dört gözle beklediğimiz yeni filmi Tenet de vizyon tarihi değişen yapımlar arasında. Eski vizyon tarihi 17 Temmuz olan film, 31 Temmuz tarihine ertelendi.

2. Wonder Woman 1984:

Yönetmen koltuğunda ilk filmin de yönetmeni olan Patty Jenkins'in oturduğu Wonder Woman 1984'ün vizyon tarihiyse 14 Ağustos'tan 2 Ekim'e ertelendi.

3. Greenland:

"Ben felaket senaryolarına henüz doymadım, yeni bir şeyler yok mu" diyenlerin merakla beklediği Greenland'in vizyon tarihiyse 31 Temmuz'dan 14 Ağustos'a alındı.

Önümüzdeki günlerde, merakla ve heyecanla beklediğimiz pek çok filmin de vizyon tarihlerinde değişiklikler olması bekleniyor. Sinema salonları her ne kadar açılıyor olsa da salonların güncel şartlar altında dolup dolmayacağı; izleyicilerin sinemaya gitme alışkanlığına eskisi gibi devam edip etmeyeceği gibi sorulara da yine önümüzdeki günlerde cevap bulmuş olacağız. Ülkemizde de sinema salonlarının 1 Temmuz itibarıyla yeniden açılacak. Tabii ki sinema salonlarında uyulması gereken bir dizi yeni kuralın da olacağını belirtmekte fayda var.