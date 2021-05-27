Suudi Arabistan, Sinovac Aşısı Olanları Hacca Kabul Etmiyor

Hac kapılarını bu yıl açmaya karar veren Suudi Arabistan, sadece iki doz Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson ve Moderna aşısı olan turistlerin hac ziyareti yapabileceğini, Sinovac aşısı olanların ülkeye kabul edilmeyeceğini açıkladı.

Geçtiğimiz sene COVID-19 salgını nedeniye turistlere kapısını kapatan Suudi Arabistan, bu yıl bazı şartları yerine getiren insanların hacca gitmesine izin verecek. HaberTürk'ten Fatih Altaylı'nın haberine göre Suudi Arabistan, sadece 2 doz COVID-19 aşısı olanları hacca kabul edeceğini ancak Çin merkezli Sinovac aşısı olanlara izin verilmeyeceğini açıkladı.

Ülkemizde yaşayan ve özellikle 65 yaş üstündeki insanların neredeyse hepsine Sinovac aşısının yapıldığı göz önüne alındığı zaman, Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın tutumuna karşı tepki göstermesi bekleniyor.

Endonezya ve Filipinler de aynı durumdan mağdur

Suudi Arabistan, sadece Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson ve Moderna aşıların olan turistlerin ülkeye girebileceklerini, Sinovac aşısı olanların hac ziyareti de dahil olmak üzere ülkeye giriş yapmalarına izin verilmeyeceğini dile getirdi. Bu tutuma karşı tepkisini ilk gösteren ülke Endonezya oldu. Endonezya, Suudi Arabistan'da Sağlık Bakanlığı gibi birçok yetkili makamla iletişime geçildiğini, Sinovac dışında ülkeye diğer aşıların gelmesinin çok uzun süreceğini dile getirdi. Hac adaylarını bir an önce Suudi Arabistan'a göndermek isteyen ülke, Suudi Arabistan'ın bir an önce bu kararını değiştirmesi gerektiğini vurguladı.

Aynı zamanda Filipinler, Filipinli deniz aşırı işçilerinin bir an önce Suudi Arabistan'a girebilmesi için Çalışma ve İstihdam Bakanlığı'ndan izin istemiş, Suudi Arabistan işçilerin bir süre karantinada kalması şartıyla ülkeye giriş yapmasına izin vermişti. Suudi Arabistan'ın bu tutumu, DSÖ'nün Sinovac tarafından geliştirilen aşıya acil kullanım onayı vermesinden sonra değişir mi bilinmiyor ancak müslümanlar için son derece önemli olan bu konuda Türkiye'den de tepk gösterilmesi bekleniyor.