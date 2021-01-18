Siyah-Lacivert iPhone 5s'in Prototip Fotoğrafları Paylaşıldı

Yalnızca gümüş, altın ve Space Gray renk seçenekleri ile satışa sunulan iPhone 5s'in, siyah-lacivert renkli bir prototipi ortaya çıktı. Apple'ın bu renk seçeneğini yalnızca cihazı kamufle etmek için kullandığı tahmin ediliyor.

Daha önce Apple’ın hiçbir zaman piyasaya sürmediği 15 yıllık bir Mac Mini prototipinin ve şirketin 30 yıl önce tasarlayıp yine hiçbir zaman piyasaya sürmediği Macintosh Classic prototipinin fotoğraflarını paylaşan DongleBookPro, geçtiğimiz hafta ise benzersiz bir renge sahip olan bir iPhone 5s prototipinin fotoğraflarını paylaştı.

Söz konusu fotoğraflara baktığımızda siyah-lacivert renkli bir iPhone 5s görüyoruz. Aslına bakacak olursak Apple, iPhone 5 modelinde gerçekten de böyle bir renk seçeneği sunmuştu. Bununla birlikte iPhone 5s; yalnızca gümüş, altın ve Space Gray olarak adlandırılan koyu gri renk seçeneği ile satışa sunulmuştu.

Piyasaya sürülenden çok daha farklı bir renge sahip olan iPhone 5s prototipi

DongleBookPro’nun açıklamasına göre söz konusu prototip, muhtemelen iPhone 5s’in orijinal renk seçenekleri sızdırılmadan cihazı geliştirmek adına bu renk bir prototipe sahipti. Zira Eylül 2013’te duyurulan iPhone 5s’e ait bu prototip, Aralık 2012 tarihinde üretilmişti.

Aslına bakacak olursak hem piyasaya sürülen iPhone 5 modellerinde hem de iPhone 5s prototipinde görmüş olduğumuz siyah-lacivert renk seçeneği, piyasaya sürüldüğünde oldukça popülerdi ancak Apple, ilerleyen yıllarda çift renkli tasarıma bir daha hiç yanaşmadı.