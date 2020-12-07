Apple'ın 1990'da piyasaya sürdüğü Macintosh Classic'e ait bir prototipin fotoğrafları ortaya çıktı. yarı şeffaf yapıda olan Macintosh Classic prototipi, cihazın nasıl bir tasarım sürecinden geçtiğine dair ipuçları sunuyor.

Apple’ın “uygun fiyatlı ev bilgisayarı” olarak tüketicilerin beğenisine sunduğu Macintosh Classic’in piyasaya sürülmesinin üzerinden tam 30 yıl geçti ve şimdi, Macintosh Classic’in üretim öncesi prototiplerinden birinin fotoğraflarına bakmak şansı yakalamış olabiliriz.

DongleBookPro adlı bir Twitter kullanıcısı, Macintosh Classic prototipine ait olduğunu belirttiği bazı fotoğraflar paylaştı. Söz konusu fotoğrafların gerçekten de Macintosh Classic prototipine ait olduğuna dair kesin bir kanıt yok ancak sahip olduğu dokular, iddiayı destekler nitelikte.

Ekranın altında, cihazın iç tarafında “Made in Singapore” damgasının yer aldığı prototipin arkasında ise “Bu birim, üretildiği tarihte performans standartları için DHHS kurallarına uygundur” ve “Bu birim yalnızca geliştirme amaçlıdır. Amerika Birleşik Devletleri'nde satılamaz.” uyarıları yer alıyor.

Kullanıcılara arayüze erişim için bir 9 inç monokrom CRT monitör sunan Macintosh Classic’in “tüplü TV” tasarımının içinde bir Motorola 68000 8 MHz CPU, 4 MB’a kadar artırılabilir 1 MB RAM sunuyordu. bugünün şartlarıyla kıyasladığımızda en basit videoyu bile oynatamayacak kadar güçsüz olan bu bilgisayar zamanının popüler cihazları arasında yer alıyordu.

Macintosh Classic prototipine ait olduğu iddia edilen fotoğraflar