Bugün, 1800’lerin başına doğru bir yolculuğa çıkıyoruz ve “Siyam kardeşler” adlı yapışık ikizlerin hayret verici hikâyesine dalıyoruz.

Siyam kardeşler; yaşadıkları ayrımcılıklara ve sağlık problemlerine rağmen aynı bedeni onlarca yıl boyunca paylaştı. Hatta başka kadınlarla evlenip 21 tane çocuk yaptılar.

63 yılın ardından, verdikleri riskli bir karar sonucu ikisi de hayatını kaybetti. Ancak 63 yıl boyunca yaşadıkları her şey destansıydı.

Lanetli oldukları düşünülüyordu.

11 Mayıs 1811 tarihinde Tayland’da dünyaya gelen Chang ve Eng Bunker kardeşler, yarı Çinli bir anne ve babanın çocuklarıydı. Tayland’ın o dönemlerdeki ismi Siyam olduğu için “Siyam kardeşler” adı verilmişti. “Chan ve Eng” ise “sağ ve sol” anlamına geliyordu.

Tabii o zaman tıp bu kadar gelişmemişti ve batıl inançlar daha yaygındı. Ebeler onların lanetli olduğunu düşündüklerinden dokunmak istemiyordu ancak aileleri onlardan hiçbir zaman vazgeçmemişti.

Aynı vücutta yaşamayı öğrenmişlerdi.

Kardeşleri birbirine bağlayan 10 cm’lik borumsu bir bağ vardı. Onlar birlikte hareket ettikçe bağ zamanla 15 cm’e kadar çıkmıştı. Babaları, ikizler henüz küçük yaştayken vefat edince kardeşler, ördek yumurtası satarak geçimlerini sağlamaya çalıştı.

Bu sırada Robert Hunter adlı bir tüccar onları fark etti ve anne, çocukları bu adama 3000 dolara sattı. Artık kardeşler, “Freak Show (Ucube Şovu)” dediğimiz tiyatrolarda sergilenecekti. Yıllar boyunca bu şekilde farklı ülkelerde gösteriler yaptılar ve insanların meraklı sorularını cevapladılar.

İkizler 21 yaşına geldiklerinde bağımsız oldular.

Her ne kadar ellerinde bir işleri olsa da zaman zaman özellikle menajerleri tarafından ayrımcılığa maruz kalıyorlardı. Bir süre sonra bu durumdan bunalan ikizler, 21 yaşında özgürlüklerini ellerine aldılar.

Bir süre daha kendi kendilerine gösterilere devam etseler de doktor, dinlenmeleri gerektiğini söyledi ve ikizler kırsala yerleşerek tarımla ilgilenmeye başladı. Bu dönemde iki kiz kardeşe de âşık olmuşlardı ancak aileler ve yerliler bu evliliğe kesinlikle karşıydı.

Aşkları için ameliyat riskini göze aldılar.

Yapışık ikizler, gönüllerini kaptırdıkları kadınlarla evlenmek için ameliyat olmak istese de kadınlar, onları kararından vazgeçirdi ve bir şekilde ailelerini ikna ettiler. 1843 yılında evlendiler. Evlilikten 1 sene sonra, peşpeşe 2 çocuk dünyaya geldi.

Sonrasında ardı ardı kesilmedi. 1860 yılında birinin 7, birinin 9 çocuğu vardı. Daha sonra bu sayı toplamda 21’e kadar çıktı. Çocuk sayısı arttıkça maddi ihtiyaçlar da doğmuştu hâliyle. Turnelere devam ettikleri sırada Chang, felç geçirdi ve sağ tarafı paralize oldu.

Aralarında kavgalar artmıştı.

İkizler, bambaşka karakterlere sahipti. Özellikle son yıllarında çokça kavga ediyorlardı. Bu yüzden doktora gidip riskli operasyonu göze almışlardı. Ameliyat günü gelip çattığında kardeşler masaya yattı ve bir daha kalkamadı. Ne yazık ki ikisi de hayatını kaybetmişti.

Sonuç olarak 63 yıl boyunca mucizevi bir şekilde aynı bedeni paylaşarak 21 çocuk dünyaya getirmişlerdi…

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